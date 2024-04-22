Цены на фрукты в Украине по состоянию на апрель 2024 года

Цены на продукты в Украине — на сколько в апреле подорожали фрукты
Из-за серьезных экономических трудностей, вызванных российским вторжением, в Украине непрерывно растет стоимость продуктов. Война привела к разрушению инфраструктуры, сокращению производства и ускорению инфляции, что негативно сказывается на ценах в магазинах. Несмотря на усилия украинских ритейлеров, удерживающих стремительный рост цен, стоимость некоторых продуктов в Украине с начала войны существенно выросла.
Новини.LIVE проанализировали цены на фрукты в Украине в апреле и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
Несмотря на то, что православную Пасху в этом будут праздновать 5 мая, цены на традиционные праздничные продукты в пасхальной корзине уже выросли. Как отмечается в подсчетах Национального научного центра "Институт аграрной экономики", украинцам придется заплатить за продукты на Пасху на 17,6% больше, чем в прошлом.
Аналитики отметили, что за год некоторые продукты значительно подорожали, тогда как цены на другие снизились. В 2024 году стоимость традиционного праздничного стола на семью из четырех человек составит около 1 422 гривен. Год назад такой ужин обошелся бы в 1 210 гривен.
Речь идет о наборе продуктов, включающем кулич, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.
Самыми дорогими компонентами пасхальной корзины оказались мясные продукты. В частности, за полкило домашней колбасы придется выложить 200 грн. Такого же веса буженина сейчас стоит 250 грн. Сало за последний год практически не изменилось в цене, оставаясь на уровне 110 грн за 0,5 кг.
"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", — пояснили в Институте.
При этом аналитики EastFruit отмечают, что в этом сезоне цены на яблоки в Украине будут высокими, но не рекордными, как предполагалось ранее.
В качестве примера они приводят оптовые цены на один из самых популярных сортов "Голден Делишес". Сейчас они выше средних показателей и составляют около 51 цента за кг. Но это все равно ниже, чем в 2020 и 2021 годах.
И, как отмечают эксперты, дальнейшего повышения цен на яблоки в ближайшие месяцы можно не ожидать. Росту их стоимости препятствует наличие больших запасов яблок в украинских хранилищах и конкурентоспособные цены на этот фрукт в других странах-экспортерах, таких как Польша и Молдова. Аналитики ожидают, что цены продолжат некоторый рост в мае, что типично для этого сезона, но не видят предпосылок для превышения ценовых рекордов.
Как изменились цены на фрукты в Украине в апреле
|Название продукта
|Цена в грн по состоянию на 1 января 2024
|Цена в грн на 19 апреля 2024 года
|Разница цен
|Апельсины (1 кг)
|73,67
|70,30
|-4,5%
|Апельсины (Египет) (1 кг)
|53,65
|46,70
|-12,9%
|Бананы (1 кг)
|63,66
|69,40
|+9%
|Виноград (1 кг)
|221,92
|279,44
|+25,9%
|Лимоны (1 кг)
|64,04
|56,40
|-11,9%
|Мандарины (1 кг)
|59,59
|74,96
|+25,7%
|Мандарины клементин (1 кг)
|68,18
|97,90
|+43,5%
|Яблоки украинские (1 кг)
|19,43
|25,39
|+30,6%
|Яблоки айдаред (1 кг)
|21,35
|26,71
|+25,1%
Как видим, в апреле 2024 цены на большинство фруктов из нашего списка выросли. Только три позиции упали в цене по сравнению с началом года. Подешевели оба вида апельсинов. Причем цена на апельсины из Египта по сравнению с январем 2024 года упала почти на 13%. Также почти на 12% упали цены на лимоны. А наибольший рост стоимости продемонстрировали мандарины клементин. Цена на них с января выросла на 43,5%. Кроме того, следует отметить существенный рост цен на яблоки, которые подорожали на 30,6% (украинские) и 25,1% (айдаред), а также виноград. Цены на эту ягоду выросли почти на 26%.
Напомним, мы проанализировали цены на овощи в апреле. В Украине наблюдается общий тренд роста цен на продукты питания.
Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируют подорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года.
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