Цены на фрукты в Украине по состоянию на апрель 2024 года

Женщина выбирает фрукты в супермаркете. Фото: realsimple.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за серьезных экономических трудностей, вызванных российским вторжением, в Украине непрерывно растет стоимость продуктов. Война привела к разрушению инфраструктуры, сокращению производства и ускорению инфляции, что негативно сказывается на ценах в магазинах. Несмотря на усилия украинских ритейлеров, удерживающих стремительный рост цен, стоимость некоторых продуктов в Украине с начала войны существенно выросла.

Новини.LIVE проанализировали цены на фрукты в Украине в апреле и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Несмотря на то, что православную Пасху в этом будут праздновать 5 мая, цены на традиционные праздничные продукты в пасхальной корзине уже выросли. Как отмечается в подсчетах Национального научного центра "Институт аграрной экономики", украинцам придется заплатить за продукты на Пасху на 17,6% больше, чем в прошлом.

Аналитики отметили, что за год некоторые продукты значительно подорожали, тогда как цены на другие снизились. В 2024 году стоимость традиционного праздничного стола на семью из четырех человек составит около 1 422 гривен. Год назад такой ужин обошелся бы в 1 210 гривен.

Речь идет о наборе продуктов, включающем кулич, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

Самыми дорогими компонентами пасхальной корзины оказались мясные продукты. В частности, за полкило домашней колбасы придется выложить 200 грн. Такого же веса буженина сейчас стоит 250 грн. Сало за последний год практически не изменилось в цене, оставаясь на уровне 110 грн за 0,5 кг.

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", — пояснили в Институте.

При этом аналитики EastFruit отмечают, что в этом сезоне цены на яблоки в Украине будут высокими, но не рекордными, как предполагалось ранее.

В качестве примера они приводят оптовые цены на один из самых популярных сортов "Голден Делишес". Сейчас они выше средних показателей и составляют около 51 цента за кг. Но это все равно ниже, чем в 2020 и 2021 годах.

И, как отмечают эксперты, дальнейшего повышения цен на яблоки в ближайшие месяцы можно не ожидать. Росту их стоимости препятствует наличие больших запасов яблок в украинских хранилищах и конкурентоспособные цены на этот фрукт в других странах-экспортерах, таких как Польша и Молдова. Аналитики ожидают, что цены продолжат некоторый рост в мае, что типично для этого сезона, но не видят предпосылок для превышения ценовых рекордов.

Как изменились цены на фрукты в Украине в апреле

Сравнение цен на фрукты в Украине в апреле. Инфографика: Новини.LIVE

Сравнение цен на фрукты в Украине (1 января 2024 года — 19 апреля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 января 2024 Цена в грн на 19 апреля 2024 года Разница цен Апельсины (1 кг) 73,67 70,30 -4,5% Апельсины (Египет) (1 кг) 53,65 46,70 -12,9% Бананы (1 кг) 63,66 69,40 +9% Виноград (1 кг) 221,92 279,44 +25,9% Лимоны (1 кг) 64,04 56,40 -11,9% Мандарины (1 кг) 59,59 74,96 +25,7% Мандарины клементин (1 кг) 68,18 97,90 +43,5% Яблоки украинские (1 кг) 19,43 25,39 +30,6% Яблоки айдаред (1 кг) 21,35 26,71 +25,1%

Как видим, в апреле 2024 цены на большинство фруктов из нашего списка выросли. Только три позиции упали в цене по сравнению с началом года. Подешевели оба вида апельсинов. Причем цена на апельсины из Египта по сравнению с январем 2024 года упала почти на 13%. Также почти на 12% упали цены на лимоны. А наибольший рост стоимости продемонстрировали мандарины клементин. Цена на них с января выросла на 43,5%. Кроме того, следует отметить существенный рост цен на яблоки, которые подорожали на 30,6% (украинские) и 25,1% (айдаред), а также виноград. Цены на эту ягоду выросли почти на 26%.

Напомним, мы проанализировали цены на овощи в апреле. В Украине наблюдается общий тренд роста цен на продукты питания.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируют подорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года.