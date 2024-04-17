Пасха 2024 в Украине 一 как изменились цены на традиционные продукты

Дети с пасхальными корзинами. Фото: bogdanbiblioteka.blogspot

Традиционные праздничные продукты в Пасхальной корзине в 2024 году подорожали. Украинцам придется отдать на 17,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Соответствующие подсчеты обнародовал Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

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Как изменились цены на продукты Пасхальной корзины

Как отмечают аналитики, за год некоторые продукты подорожали существенно, а некоторые снизились в цене.

По подсчетам, в 2024 году традиционный праздничный стол на семью из четырех человек обойдется в около 1,422 тыс. грн. Год назад было 1,21 тысячи гривен.

Речь идет о наборе продуктов: кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен, соль.

Подорожание кулича

Приготовить домашний кулич в этом году получится дороже. Стоимость выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 штук яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) составит 179,8 грн за 1 кг. То есть на 5,8% больше против прошлого года.

Такое подорожание кулича обусловлено ощутимым падением цен на яйца (около 30%), на сахар (-15%), а также пшеничную муку (-5%). Однако прибавили в стоимости другие составляющие: масло сливочное (на 16,4% дороже), молоко (на 13,6%), дрожжи (на 9,6%), изюм (на 15,6%).

Магазинный кулич обойдется дороже, поскольку цена зависит от составляющих и самой отделки.

Цены на мясные продукты

Самые дорогие составляющие пасхальной корзины — мясные продукты. В частности, за домашнюю колбасу (0,5 кг) нужно отдать 200 грн (от 380 до 420 грн за 1 кг). Буженина (0,5 кг) сейчас стоит 250 грн (от 500 до 540 грн за 1 кг). Сало почти не изменилось в стоимости за год — до 110 грн (0,5 кг) из расчета от 210 до 280 грн за 1 кг.

Молочные продукты

Дороже всего стоит твердый сыр (0,5 кг) — 250 грн (от 450 до 550 грн за 1 кг), сливочное масло (0,5 кг) — 194,7 грн (от 73 до 80,5 грн за 200 г), мягкий сыр (0,5 кг) — 107,5 грн (от 37 до 45 грн за 200 г).

Твердый сыр подорожал на 31,9%, мягкий сыр — на 23%, сливочное масло — на 16,4%.

Хрен (250 г) стоит 26 грн (от 25 до 29 грн) и зависит от производителя и вкусовых составляющих. Стоимость соли (до 150 г) — 3 грн.

Другие дополнительные составляющие корзины (помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор), повысят ее стоимость до 1,65 тыс. грн, что на 12,9% больше, чем год назад.

Бутылка церковного вина "Кагор" в среднем стоит 150 грн (от 100 до 180 грн).

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", — пояснили в Институте.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине наблюдается общий тренд роста цен на пищевые продукты, вызванный сложной экономической ситуацией и российским вторжением. Агрессия РФ привела к разрушению инфраструктуры и сокращению производства, а также вызвала логистические трудности. Впрочем, украинским ритейлерам удается сохранять относительно стабильные цены на продукты и предотвращать их стремительный рост.

Также сообщалось, что украинцы начнут получать кэшбэк за покупку отечественной продукции и услуги. В рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве.