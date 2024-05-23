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Цены на пшеницу стремительно растут — сколько стоит зерно в мае

23 мая 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Стоимость пшеницы существенно выросла — цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 мая 2024 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу стремительно выросли в течение последней недели, нарушая рекордные показатели. Причиной этого являются спекуляции на рынке, ограниченные предложения в результате ухудшения погодных условий и растущий спрос как внутренний, так и внешний.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 23 мая.

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По состоянию на 23 мая стоимость этой зерновой культуры составляет 7 171 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на пшеницу в мае
Средняя цена на пшеницу в Украине на 23 мая. Фото: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю выросла почти на 200 грн за тонну. Так, в четверг, 16 мая, стоимость пшеницы составила 6 909 грн. за тонну, а в пятницу, 17 мая, она выросла до 6 963 грн. за тонну. С субботы, 18 мая, до понедельника, 20 мая, цена на пшеницу составила 6 979 грн за тонну. Во вторник, 21 мая, тонна пшеницы стоила 7 007 грн, а в среду, 22 мая, ее стоимость выросла до 7 171 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Как выросли цены на пшеницу
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерна

По словам экономиста Андрея Новака, на восстановление разрушенных Россией сельскохозяйственных активов потребуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Впрочем, даже несмотря на огромные потери, аграрный сектор Украины продолжает восстанавливаться.

Как отметил эксперт, в прошлом году произошел рост как посевных площадей, так и объемов собранного урожая.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя.

Мы также писали, что в 2024 году произошел рекордный рост мировых цен на какао и шоколад из-за дефицита сырья. Такие негативные тенденции отразятся на стоимости сладостей на полках украинских магазинов.

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