Вартість пшениці суттєво зросла — ціни на зернові в Україні станом на 23 травня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пшеницю стрімко зросли протягом останнього тижня, порушуючи рекордні показники. Причиною цього є спекуляції на ринку, обмежені пропозиції внаслідок погіршення погодних умов та зростаючий попит як внутрішній, так і зовнішній.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 23 травня.

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Станом на 23 травня вартість цієї зернової культури становить 7 171 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 23 травня. Фото: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень зросла на майже 200 грн за тонну. Так, у четвер, 16 травня, вартість пшениці становила 6 909 грн за тонну, а у п'ятницю, 17 травня, вона зросла до 6 963 грн за тонну. З суботи, 18 травня, до понеділка, 20 травня, ціна на пшеницю становила 6 979 грн за тонну. У вівторок, 21 травня, тонна пшениці коштувала 7 007 грн, а у середу, 22 травня, її вартість зросла до 7 171 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зерна

За словами економіста Андрія Новака, на відновлення зруйнованих Росією сільськогосподарських активів потрібно буде від 56 до 60 мільярдів доларів. Втім, навіть попри величезні втрати, аграрний сектор України продовжує відновлюватись.

Як зазначив експерт, минулого року відбулось зростання як посівних площ, так і об'ємів зібраного врожаю.

"Цього року, попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі на торішньому рівні", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю.

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