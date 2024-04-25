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Цены на зерно в апреле — сколько стоит кукуруза в Украине

25 апреля 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 25 апреля 2024 года — сколько стоит кукуруза
Сбор урожая. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на кукурузу в Украине продолжают расти, подталкиваемые дефицитом предложения на мировом рынке и увеличением затрат на производство. Это создает давление на цены, испытываемые как производителями, так и потребителями кукурузы в Украине.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 25 апреля 2024 года.

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По состоянию на 25 апреля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 909 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на кукурузу в Украине на 25 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу в Украине повысилась за последнюю неделю. Так, с субботы, 20 апреля, до понедельника, 22 апреля, тонна кукурузы стоила 5 862 грн. Во вторник, 23 апреля, стоимость кукурузы повысилась до 5 893 грн за тонну. В среду, 24 апреля, цена на кукурузу составила уже 5 909 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не имеет большого влияния на экспорт зерновых. Он пояснил, что по сухопутным маршрутам транспортируется лишь небольшой объем украинской аграрной продукции, не превышая 5%.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Понятно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время, существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.

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