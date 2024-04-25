Ціни на зернові в Україні станом на 25 квітня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати, підштовхувані дефіцитом пропозиції на світовому ринку та збільшенням витрат на виробництво. Це створює тиск на ціни, що відчувають як виробники, так і споживачі кукурудзи в Україні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 25 квітня 2024 року.

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Станом на 25 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 909 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 25 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу в Україні підвищилась за останній тиждень. Так, з суботи, 20 квітня, до понеділка, 22 квітня, тонна кукурудзи коштувала 5 862 грн. У вівторок, 23 квітня, вартість кукурудзи підвищилась до 5 893 грн за тонну. У середу, 24 квітня, ціна на кукурудзу становила вже 5 909 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Економіст Андрій Новак відзначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не має великого впливу на експорт зернових. Він пояснив, що через сухопутні маршрути транспортується лише невеликий обсяг української аграрної продукції, не перевищуючи 5%.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Зрозуміло, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.