Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на зерно у квітні — скільки коштує кукурудза в Україні arrow

Ціни на зерно у квітні — скільки коштує кукурудза в Україні

25 квітня 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 25 квітня 2024 року — скільки коштує кукурудза
Збір врожаю. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати, підштовхувані дефіцитом пропозиції на світовому ринку та збільшенням витрат на виробництво. Це створює тиск на ціни, що відчувають як виробники, так і споживачі кукурудзи в Україні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 25 квітня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 25 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 909 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 25 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу в Україні підвищилась за останній тиждень. Так, з суботи, 20 квітня, до понеділка, 22 квітня, тонна кукурудзи коштувала 5 862 грн. У вівторок, 23 квітня, вартість кукурудзи підвищилась до 5 893 грн за тонну. У середу, 24 квітня, ціна на кукурудзу становила вже 5 909 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

null
Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Економіст Андрій Новак відзначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не має великого впливу на експорт зернових. Він пояснив, що через сухопутні маршрути транспортується лише невеликий обсяг української аграрної продукції, не перевищуючи 5%.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Зрозуміло, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
ціни
аграрії
кукурудза

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри