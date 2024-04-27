Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 апреля 2024 года.

Сбор урожая. Фото: УНИАН

Цены на сою в Украине повысились в связи с ростом спроса на этот продукт на мировом рынке. Это повышение также вызвано ростом затрат на производство и транспортировку сои.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 27 апреля 2024 года.

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По состоянию на 27 апреля средняя цена на сою в Украине составляет 17 527 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 27 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на сою продолжают повышаться в Украине. С субботы, 20 апреля, до понедельника, 22 апреля, тонна сои стоила 17 527 грн. Во вторник, 23 апреля, стоимость сои выросла до 17 545 грн за тонну, а в среду, 24 апреля, цена на сою составляла уже 17 562 грн за тонну. В четверг, 25 апреля и в пятницу, 26 апреля, тонна сои стоила уже 17 561 грн. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не слишком сильно отражается на экспорте зерновых. Эксперт отметил, что сухопутными маршрутами транспортируется не более 5% украинской аграрной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и ячменя.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время, существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.