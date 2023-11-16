Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 ноября 2023 года

Уборка ячменя. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины связан с рядом трудностей, вызванных длительной российской агрессией. Наибольшей проблемой для украинских аграриев является блокада портов в Черном море, поскольку до начала военных действий Украина направляла большинство своего ячменя именно через них. Усложненная логистика также повлияла на экспорт зерновых, поскольку сухопутные маршруты стали менее скоростными из-за количества блокпостов и проверок. Впрочем, есть и хорошие новости — за прошлую неделю наблюдается снижение накопления вагонов с зерном, следующих в порт Измаил, их количество уменьшилось более чем на 34%. Это объясняется увеличением суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 16 ноября.

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По состоянию на 16 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 3 828 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 16 ноября. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, в четверг, 8 ноября, средняя стоимость тонны ячменя составила 3 638 грн. Впоследствии цена выросла до 3 706 грн, но уже в субботу, 11 ноября, стоимость тонны ячменя упала до 3 536 грн. На этой отметке она держалась до понедельника, 13 ноября. Однако уже со вторника, 14 ноября, она начала расти. Сейчас цена на ячмень максимальна за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

В настоящее время вторжение России в Украину является основным фактором, влияющим на цены на зерновые в стране. Несмотря на то что Украина продолжает занимать ведущее положение среди крупнейших мировых поставщиков ячменя, военные действия серьезно отражаются на объемах его производства и экспорта.

Кроме того, цены на ячмень испытывают влияние других важных факторов. Погодные условия, такие как засухи и наводнения, могут негативно отразиться на урожае, влияя на его доступность на рынке. Дисбаланс между спросом и предложением может также вызвать колебания цен в обе стороны.

Глобальные события и политическая и экономическая нестабильность могут поднимать мировые цены. Экономические условия, включая инфляцию и безработицу, также влияют на цены на ячмень, как и на цену любой зерновой культуры. Нестабильность валютного курса может стать драйвером изменений в ценах на импорт и экспорт ячменя, что сказывается на общей динамике рынка.

Важно отметить, что несмотря на продолжающуюся двухлетнюю войну с Россией, Украина сохраняет свой статус одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.