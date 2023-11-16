Ціни на зернові в Україні станом на 16 листопада 2023

Збирання ячменю. Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України наразі пов'язаний з низкою труднощів, спричинених тривалою російською агресією. Найбільшою проблемою для українських аграріїв є блокада портів у Чорному морі, оскільки до початку військових дій Україна направляла більшість свого ячменю саме через них. Ускладнена логістика також вплинула на експорт зернових, оскільки сухопутні маршрути стали менш швидкісними через кількість блокпостів і перевірок. Втім, є і гарні новини, за минулий тиждень спостерігається зниження накопичення вагонів із зерном, що прямують до порту Ізмаїл, їхня кількість зменшилася на більш ніж на 34%. Це пояснюється збільшенням добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 16 листопада.

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Станом на 16 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 3 828 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 16 листопада. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи зросла. Так, у четвер, 8 листопада, середня вартість тонни ячменю становила 3 638 грн. Згодом ціна зросла до 3 706 грн, але вже в субботу, 11 листопада, вартість тони ячменю впала до 3 536 грн. На цій позначці вона трималась до понеділка, 13 листопада. Проте, вже з вівторка, 12 липня, вона почала зростати. Наразі ціна на ячмінь є максимальною за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Наразі вторгнення Росії в Україну є основним фактором, що впливає на ціни на зернові в країні. Незважаючи на те, що Україна продовжує займати провідне становище серед найбільших світових постачальників ячменю, військові дії серйозно відбиваються на обсягах його виробництва та експорту.

Крім того, ціни на ячмінь зазнають впливу інших важливих факторів. Погодні умови, такі як посухи та повені, можуть негативно позначитися на врожаї, впливаючи на його доступність на ринку. Дисбаланс між попитом та пропозицією також може викликати коливання цін в обидві сторони.

Глобальні події, а також політична та економічна нестабільність можуть піднімати світові ціни. Економічні умови, включаючи інфляцію і безробіття, також впливають ціни на ячмінь, як і на ціну будь-якої зернової культури. Нестабільність валютного курсу також може стати драйвером змін у цінах на імпорт та експорт ячменю, що позначається на загальній динаміці ринку.

Важливо відзначити, що, незважаючи на дворічну війну з Росією, що триває, Україна зберігає свій статус одного з найбільших світових виробників і експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.