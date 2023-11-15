Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 ноября 2023 года

Жатва. Фото: Nina Liashonok/abaca/picture alliance

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина — один из крупнейших в мире экспортеров пшеницы. В 2022 году украинские аграрии экспортировали около 50 миллионов тонн пшеницы, что составляет около 12% мирового экспорта. Однако из-за войны России против Украины экспорт пшеницы из Украины значительно сократился. Основная причина проблем экспорта пшеницы из Украины — российская блокада Черного моря. Через Черное море производилось около 90% всего экспорта украинского зерна. Впрочем, есть и хорошие новости — железнодорожные ведомства Украины, Румынии и Молдовы достигли соглашения по ряду мер, направленных на улучшение железнодорожных перевозок в направлении "Рени—Джурджулешты—Галац" и обратно. Как известно, в условиях российской блокады Черного моря порт Рени стал одним из основных маршрутов экспорта пшеницы из Украины.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 15 ноября.

Читайте также:

По состоянию на 15 ноября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 592 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 15 ноября. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни колебалась. Так, во вторник, 7 ноября, одна тонна пшеницы оценивалась в 4 551 грн. С этого времени цена на эту зерновую культуру как росла, так и падала. Так, в период со среды, 8 ноября, по пятницу, 10 ноября, стоимость одной тонны пшеницы выросла до 4 567 грн. Впоследствии цена на пшеницу незначительно упала — до 4565 грн. Впрочем, уже во вторник, 14 ноября, стоимость пшеницы выросла до своего недельного максимума — 4 592 грн за тонну.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых культур является сложным процессом, требующим тщательной подготовки и учета множества факторов, безусловно, влияющих и на цену продукта. В настоящее время цены на зерно в Украине зависят от разных обстоятельств.

Урожайность, качество и объем урожая влияет на общую стоимость зерна. Снижение урожайности может привести к росту цен из-за дефицита.

Неблагоприятные погодные условия могут отрицательно сказаться на урожайности, что в свою очередь влияет на цены.

Конкуренция с другими экспортерами может также повлиять на цены.

В урожайный сезон наблюдается низкий уровень цен из-за высокого предложения.

Аграрный сектор подчинен мировым тенденциям, таким как рост населения, войны или катаклизмы. Это также повлияет на спрос и предложение на зерновом рынке.

Эти факторы в совокупности формируют общую картину на мировом рынке зерна. В настоящее время на цены на пшеницу в первую очередь влияет война с Россией. Из-за нее экспорт зерновых из Украины остается ограниченным. Прогнозируется, что цены на пшеницу в мире будут оставаться высокими в ближайшем будущем, однако в Украине из-за блокады морских портов стоимость этой зерновой культуры остается относительно низкой.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.