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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в мае

1 мая 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 мая 2024 года
Трактор в поле. Фото: wirestock/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины столкнулся с серьезными препятствиями из-за войны с Россией. Ранее Украина занимала лидирующие позиции на мировом рынке зерновых культур, однако вторжение России и постоянные обстрелы украинских портов на Черном море создали значительные препятствия экспортерам зерна из Украины. Кроме того, отечественные перевозчики столкнулись с блокировкой наземных маршрутов на западных границах Украины европейскими фермерами. Впрочем, несмотря на такие трудности, Украина в 2023 году собрала рекордный урожай зерновых и масличных культур. В целом, по данным Госстата, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 59,77 млн. тонн, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 мая 2024 года.

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По состоянию на 1 мая средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 131 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 мая 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 1 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни упала на 0,4%. Так, во вторник, 23 апреля, средняя стоимость тонны ячменя равнялась 5 152 грн. В четверг, 25 апреля, стоимость тонны этой зерновой культуры выросла до 5 167 грн. Такая цена ячменя составляла недельный максимум и продержалась до субботы, 27 апреля. За выходные цена ячменя немного упала. Во вторник, 30 апреля, стоимость этой зерновой культуры упала до 5 131 грн. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 мая 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

В каком состоянии находится экспорт зерновых в Украине

По словам члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, украинские аграрии в период до начала военных действий производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы производства снизились до 78 миллионов тонн. Специалист отмечает, что значительные участки земель на востоке страны были утрачены. При этом внутренний рынок Украины потребляет 12-15 миллионов тонн зерновых. Все остальное следует на экспорт, преимущественно морским путем, который составляет 90% от общего объема экспорта.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", - добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и кукурузы.

Также мы писали, что рынок труда Украины во время военного положения и мобилизации столкнулся с проблемой нехватки специалистов профессий, традиционно считающихся "мужскими". Учитывая это, работодатели планируют привлекать женщин на "нетипичные" должности.

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