Ціни на зернові в Україні станом на 1 травня 2024 року

Трактор у полі. Фото: wirestock/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України зіткнувся із серйозними перешкодами через війну з Росією. Раніше Україна посідала провідні позиції на світовому ринку зернових культур, проте вторгнення Росії та постійні обстріли українських портів на Чорному морі створили значні перешкоди експортерам зерна з України. Крім того, вітчизняні перевізники зіткнулися із блокуванням наземних маршрутів на західних кордонах України європейськими фермерами. Втім, не дивлячись на такі труднощі, Україна у 2023 році зібрала рекордний урожай зернових та олійних культур. Загалом, за даними Держстату, валовий збір зернових та зернобобових культур становив 59,77 млн тонн, що на 11% більше, ніж у 2022 році.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 1 травня 2024 року.

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Станом на 1 травня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 131 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 1 травня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів впала на 0,4%. Так, у вівторок, 23 квітня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 5 152 грн. У четвер, 25 квітня, вартість тонни цієї зернової культури зросла до 5 167 грн. Така ціна ячменю становила тижневий максимум і протрималась до суботи, 27 квітня. За вихідні ціна ячменю трохи впала. У вівторок, 30 квітня, вартість цієї зернової культури впала до 5 131 грн. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

В якому стані перебуває експорт зернових в Україні

За словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, українські аграрії у період до початку військових дій виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. На даний час обсяги виробництва знизилися до 78 мільйонів тонн. Фахівець зазначає, що значні ділянки земель на сході країни було втрачено. При цьому внутрішній ринок України споживає 12-15 мільйонів тонн зернових. Все інше прямує на експорт, переважно морським шляхом, який становить 90% від загального обсягу експорту.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що оосіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та кукурудзи.

Також ми писали, що ринок праці України під час воєнного стану та мобілізації зіткнувся з проблемою нестачі спеціалістів професій, які традиційно вважаються "чоловічими". З огляду на це, роботодавці планують залучати жінок на "нетипові" посади.