Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в ноябре

Уборка кукурузы. Фото: torunoglutohum.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых в мире. Однако в результате вторжения Россию экспорт зерна из Украины значительно затруднен. Основная проблема — блокада украинских портов на Черном море. Через эти порты в мир доставлялась большая часть украинского зерна. Блокада привела к тому, что сейчас Украина может экспортировать значительно меньшее количество зерновых по морю. Другой проблемой является забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной, настаивающих на восстановлении системы разрешений на перевозку грузов для украинцев. Все перечисленные факторы оказывают негативное влияние на экономику Украины и мировую продовольственную безопасность.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 22 ноября.

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По состоянию на 22 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 4 698 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 22 ноября. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу постоянно росла. Так, в среду, 15 ноября, средняя стоимость тонны кукурузы составляла 4 519 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: до 4 551 гривен в четверг, 16 ноября; до 4 587 в пятницу, 17 ноября; до 4 617 в субботу, 18 ноября и до 4 627 в воскресенье, 19 ноября. В среду, 22 ноября, стоимость тонны кукурузы достигла своего недельного максимума — 4 698 грн.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние различных факторов, таких как уровень урожая, спрос, предложение и мировые тарифы на этот вид зерна.

Урожайность кукурузы зависит от различных факторов, включая климатические условия, плодородие почв, методы выращивания и другие аспекты. Неблагоприятные события, такие как засухи или сильные дожди, могут снизить урожай, что в свою очередь приводит к повышению цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется внутренним потреблением, объемом экспорта и мировыми ценами на зерно. Кроме того, цены испытывают влияние политических изменений, колебаний валютных курсов и изменений в тарифах на экспорт и импорт.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке по-прежнему ощущают влияние блокады морских портов Украины со стороны России, что привело к сокращению объемов экспорта зерна. Кроме того, российская интервенция негативно отражается на сельскохозяйственных предприятиях и земельных ресурсах, что также влияет на уровень урожайности страны.

Важно подчеркнуть, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающийся второй год конфликт с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны. Кроме того, мы напомнили, что происходит на рынке зерна в Украине и как изменялись цены на зерновые с лета 2023 года. Этот год для украинских аграриев показался сверхсложным.