Ціни на зернові в Україні станом на 22 листопада 2023

Трактор у полі соняшників. Фото: Уніан

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна э одним із найбільших світових експортерів зерна. Проте через вторгнення РФ експорт зернових з України в 2023 році скоротився на 30-40% порівняно з попереднім роком. Проблеми українскьих аграріїв включають блокаду портів на Чорному морі, зменшення посівних площ через бойові дії, а також ускладнення логістики для експорту через західний кордон через страйки польських перевізників, які вимагають повернути для українців систему дозволів на перевезення вантажів. Всі ці фактори вкрай негативно позначаються на українській економіці та світовій продовольчій безпеці.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 22 липня.

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Станом на 22 липня середня ціна на соняшник в Україні становить 12 522 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 22 липня. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів значно зросла. Так, у вівторок, 14 листопада, ціна на соняшник становила 12 036 грн за тонну. Згодом вона підвищилася — у середу, 15 листопада, вона становила вже 12 265 грн за тонну. Далі вартість цієї зернової культури зросла ще декілька разів: до 12 396 грн у четвер, 16 листопада; до 12 437 грн у п'ятницю, 17 листопада, та до 12 501 грн у субботу, 18 листопада. Така вартість тонни соняшкика протрипалась до вівторка, 21 листопада, коли знову зросла — до 12 522 грн. Наразі ціна на цей вид зернових є найвищою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Завдяки сприятливому клімату Україна посідає провідне місце серед світових виробників соняшнику. Тим не менш, вартість однієї тонни цього зерна суттєво залежить від глобальних цін на олію, оскільки обсяг експорту шроту перевищує експорт насіння соняшника.

Ціни на соняшник також можуть значно коливатися в залежності від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозиції. Автотранспорт, що використовується для доставки, також робить вартість палива і логістики важливим фактором, що впливає на кінцеву ціну продукції.

Важливо відзначити, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур із України, що позначилося на світових цінах.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни. Крім того, ми нагадали, що відбувається на ринку зерна в Україні та як змінювались ціни на зернові з літа 2023. Цей рік для українських аграріїв видався надскладним.