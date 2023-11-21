Ціни на зернові в Україні станом на 21 листопада 2023

Збирання ячменю. Фото: сinstagram.com/agrodrone_2022

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України в 2023 році значно ускладнений із-за тривалої війни. До війни Україна була одним із найбільших експортерів ячменю в світі, проте російське вторгнення сильно вдарило по вітчизняних аграріях. Росія регулярно обстрілює українські порти, що дуже ускладнює експорт зерна морським транспортом. У результаті Україна може експортувати зерно здебільшого через сухопутні маршрути, які є менш ефективними, більш дорогими та теж можуть бути заблоковані. Так, з 6 листопада польські перевізники почали забастовки на кордоні з Україною, вимагаючи повернути для українців систему дозволів на вантажоперевезення. Вони заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: Корчева — Краковець, Гребенне — Рава-Руська і Дорохуськ — Ягодин.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 21 листопада.

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Станом на 21 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 3 917 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 22 листопада. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів істотно зросла. Так, у понеділок, 13 листопада, середня вартість тонни ячменю становила 3 536 грн. Наступного дня, 14 листопада, ціна на цю зернову культуру зросла до 3 822 грн за тонну. Вже у середу, 15 листопада, вартість ячменю знову зросла, до 3 828 грн. На цій позначці вона трималась до п'ятниці, 17 листопада. В кінці минулої робочого тижня ціна на ячмінь сягнула свого тижневого максимуму у 3 917 грн за тонну. Наразі ціна на ячмінь залишається на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

На жаль, на даний момент ключову роль у формуванні цін на зерно в країні відіграє вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на те, що Україна зберігає свою лідируючу позицію серед основних світових постачальників ячменя, військові дії серйозно впливають на обсяги його виробництва та експорту.

Крім того, ціни на ячмень підвержені дії інших значущих факторів. Погодні умови, такі як засухи або повені, можуть негативно сказатися на урожай, вплинувши на його доступність на ринку. Нерівновага між попитом і пропозицією також може викликати коливання цін з обох сторін.

Глобальні події, політична та економічна нестабільність можуть вплинути на світові ціни. Економічні умови, включаючи інфляцію та безробіттицю, також впливають на ціни на ячмень, як і на ціни на будь-яку зернову культуру. Нестабільність валютного курсу може змінити ціни на імпорт та експорт товарів, що також вплине на загальну динаміку ринку.

Важливо підкреслити, що, незважаючи на тривалий дворічний конфлікт з Росією, Україна зберігає свій статус одного з найбільших світових виробників і експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни. Крім того, ми нагадали, що відбувається на ринку зерна в Україні та як змінювались ціни на зернові з літа 2023. Цей рік для українських аграріїв видався надскладним.