Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 ноября 2023 года

Уборка кукурузы. Фото: kws.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из самых крупных экспортеров зерна в мире. Однако из-за войны экспорт зерна из Украины столкнулся с серьезными трудностями. Одной из основных проблем является блокада украинских портов в Черном море Россией. Забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной — еще одна проблема для отечественных аграриев. Впрочем, есть и хорошие новости: несмотря на войну, Украина наращивает экспорт кукурузы в Китай. По данным на 27 ноября, из страны было экспортировано 2,4 млн тонн кукурузы, что составляет 96% от запланированного объема на этот месяц. На декабрь уже заключены контракты на экспорт 2,2 млн тонн кукурузы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 30 ноября.

Читайте также:

По состоянию на 30 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 002 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 30 ноября. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу только росла. Так, в среду, 22 ноября, средняя стоимость тонны кукурузы составляла 4 698 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: до 4 772 грн в четверг, 23 ноября; до 4 811 грн в пятницу, 24 ноября и до 4 836 грн за тонну кукурузы в субботу, 25 ноября. Такая стоимость этой зерновой культуры продержалась до понедельника, 27 ноября, а затем выросла до 5 002 грн за тонну, что является наибольшей ценой этой зерновой культуры за неделю.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине определяются несколькими ключевыми факторами. Во-первых, мировые цены на кукурузу играют важную роль, учитывая статус Украины как крупного мирового производителя и поставщика этого продукта. Таким образом, изменения цен на мировых биржах существенно отражаются на внутреннем рынке страны.

Во-вторых, урожай оказывает прямое влияние на цены. Успешный урожай обычно сопровождается снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их повышению.

В-третьих, спрос на кукурузу со стороны внутреннего рынка также оказывает влияние на цены. Если спрос высок, особенно ввиду использования кукурузы в качестве корма и производства продуктов питания и добавок, это может привести к повышению цен. Внешний спрос также важен, учитывая роль Украины как крупного экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках может повлиять на цены на внутреннем рынке. Экономические факторы, такие как курсы валют и уровень инфляции, могут влиять на цены на кукурузу и другие товары, создавая дополнительные факторы колебаний.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние блокады морских портов со стороны России. Эта ситуация привела к существенному уменьшению объемов экспорта зерна, что негативно отразилось на структуре цен. Кроме того, российская интервенция оказывает негативное влияние на сельскохозяйственные предприятия и земельные ресурсы в Украине, что в свою очередь сказывается на общем уровне урожайности. Важно подчеркнуть, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающийся второй год конфликт с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.