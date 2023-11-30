Ціни на зернові в Україні станом на 30 листопада 2023

Збирання кукурудзи. Фото: kws.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. Проте через війну експорт зерна з України зіштовхнувся із серйозними труднощами. Однією із основних проблем є блокада українських портів у Чорному морі Росією. Страйки польських перевізників на кордоні з Україною є ще однією проблемою для вітчизняних аграріїв. Втім, є і гарні новини: незважаючи на війну, Україна нарощує експорт кукурудзи до Китаю. За даними на 27 листопада, з країни було експортовано 2,4 млн тонн кукурудзи, що становить 96% від запланованого обсягу на цей місяць. На грудень вже укладено контракти на експорт 2,2 млн тонн кукурудзи.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 30 листопада.

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Станом на 30 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 002 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 30 листопада. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу тільки зростала. Так, у середу, 22 листопада, середня вартість тонни кукурудзи становила 4 698 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 4 772 грн у четвер, 23 листопада; до 4 811 грн у п'ятницю, 24 листопада та до 4 836 грн за тонну кукурудзи у субботу, 25 листопада. Така вартість цієї зернової культури протрималась до понеділка, 27 листопада, а згодом зросла до 5 002 грн за тонну, що є найбільшою ціною цієї зернової культури за тиждень.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні визначаються декількома ключовими факторами. По-перше, світові ціни на кукурудзу відіграють важливу роль з огляду на статус України як великого світового виробника та постачальника цього продукту. Отже, зміни ціни світових біржах істотно позначаються на внутрішньому ринку країни.

По-друге, врожай має прямий вплив на ціни. Успішний урожай зазвичай супроводжується зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їхнього підвищення.

По-третє, попит на кукурудзу з боку внутрішнього ринку також впливає на ціни. Якщо попит високий, особливо з огляду на використання кукурудзи як корму та для виробництва продуктів харчування та добавок, це може призвести до підвищення цін. Зовнішній попит також важливий, враховуючи роль України як великого експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках може вплинути на ціни на внутрішньому ринку. Економічні чинники, такі як курси валют та рівень інфляції, можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари, створюючи додаткові чинники коливань.

На сьогодні ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів з боку Росії. Ця ситуація призвела до суттєвого зменшення обсягів експорту зерна, що негативно вплинуло на структуру цін. Крім того, російська інтервенція негативно впливає на сільськогосподарські підприємства та земельні ресурси в Україні, що в свою чергу позначається на загальному рівні врожайності. Важливо підкреслити, що Україна продовжує залишатися одним із провідних виробників і експортерів зерна у світі, незважаючи на конфлікт з Росією, що триває другий рік.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна, та скільки в Україні коштують соя та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.