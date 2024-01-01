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Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в январе 2024 года

1 января 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 1 января 2024 года
Уборка кукурузы. Фото: proagro.com.ua
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Ирина Шпак
редактор

Вторжение России в Украину существенно сократило объем экспорта зерна из страны. Основной причиной уменьшения экспорта стала блокада морских портов, осуществленная русскими войсками. По словам аналитиков, сейчас мировой и украинский рынки находятся в традиционном праздничном периоде пониженной активности. Для глобального рынка кукурузы важным фактором остаются логистические проблемы из-за нарушения работы традиционных путей морского сообщения.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 1 января 2024 года.

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Как изменилась стоимость кукурузы за последнюю неделю декабря

По состоянию на 1 января 2024 года средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5475 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на кукурузу в Украине на 1 января 2024 года. Источник: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла. Так, в понедельник, 25 декабря, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 419 грн, во вторник, 26 декабря, стоимость за тонну снизилась до 5 382 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: до 5 417 грн. 27 и 28 декабря; до 5448 грн в пятницу, 29 декабря. В субботу и воскресенье, 30 и 31 декабря, стоимость тонны кукурузы достигла своего недельного максимума - 5475 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Формирование цен на кукурузу в Украине — это сложный процесс, подверженный влиянию нескольких ключевых факторов.

  • В первую очередь важным фактором являются мировые цены на кукурузу, учитывая статус Украины как крупного производителя и экспортера этого зерна. Изменения цен на мировых рынках оказывают большое влияние на внутренний рынок страны.
  • Во-вторых, цены значительно зависят от уровня урожая. Успешные урожаи часто приводят к понижению цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут вызвать их повышение.
  • В-третьих, спрос на кукурузу в Украине играет немаловажную роль в формировании цен. Увеличение спроса, особенно пищевой промышленности, может привести к повышению цен. Внешний спрос также имеет значение, учитывая роль Украины как крупного экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках может также оказывать влияние на цены.

Сейчас цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке подвержены влиянию блокады морских портов со стороны России. Это повлекло за собой сокращение объемов экспорта, что повлияло на ценовую динамику. Кроме того, российское вторжение оказывает негативное влияние на сельское хозяйство Украины, что имеет важный вклад в уровень производства зерновых культур.

Мы изучили, что сейчас происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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