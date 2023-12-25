Ціни на соняшник в Україні станом на 25 грудня 2023

Обробка соняшника. Фото: Агрейн

Україна є найбільшим світовим експортером соняшникової олії та насіння. Однак російське вторгнення в Україну значно скоротило обсяг експорту соняшнику та продуктів його переробки. Проте, незважаючи на постійні загрози з боку Росії, українські аграрії продовжують збирати соняшник. Станом на 25 грудня сільгоспвиробники України зібрали 78,7 млн т нового врожаю, з яких 11 975 тис. т насіння соняшнику.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 25 грудня.

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Станом на 25 грудня середня ціна на соняшник в Україні становить 12 898 грн за тонну разом з ПДВ.

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів значно зросла. Так, у понеділок, 18 грудня, ціна на соняшник становила 12 620 грн за тонну. Наступного дня вона залишалась такою ж, а у середу, 20 грудня, зросла до 12 866 грн і залишалась такою ще три дні. У суботу, 23 грудня, вартість на соняшник знову піднялася до 12 898 грн за тонну і залишилась такою і у неділю, 24 грудня.

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ключові фактори, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають світову кон'юнктуру, співвідношення попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані з міжнародною торгівлею з огляду на значний обсяг експорту цієї олійної культури з нашої країни. Поточні ціни на соняшник в Україні залежать від глобальної кон'юнктури. Отже, зміни вартості соняшникової олії на світовому ринку відбиваються на цінах на насіння в Україні.

Слід зазначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що істотно впливає на ціноутворення зернових культур у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно позначилася на виробництві та експорті зернових культур із України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.