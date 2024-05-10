Цены на зерновые в Украине по состоянию на 10 мая 2024 года

Уборка урожая. Фото: УНІАН

Цены на кукурузу в Украине стремительно растут, достигая рекордных показателей. Это связано с разными факторами, в частности, из-за увеличения спроса на кукурузу для кормления животных из-за роста производства мяса и молока.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 10 мая 2024 года.

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По состоянию на 10 мая средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 533 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 10 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу существенно выросла. Так, в субботу, 4 мая, цена на этот вид зерновых составила 6 366 грн за тонну и держалась на таком уровне до понедельника, 6 мая. Во вторник, 7 мая, тонна кукурузы стоила 6 362 грн, а в среду, 8 мая, — 6 450 грн. В четверг, 9 мая, цена на кукурузу оказалась на своем недельном максимуме — 6 533 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак подчеркнул, что украинский аграрный сектор ощутимо пострадал от вторжения России. Среди потерь он указал на обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямой финансовый ущерб, блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна со стороны российских сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника.

Также мы писали, что в мае наблюдается спад количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.