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Ціни на зерно в Україні стрімко зростають — скільки коштує кукурудза у травні

10 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 10 травня 2024 року
Збирання урожаю. Фото: УНІАН
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу в Україні стрімко зростають, досягаючи рекордних показників. Це пов'язано з різними факторами, зокрема, через збільшення попиту на кукурудзу для кормлення тварин через зростання виробництва м'яса та молока.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 10 травня 2024 року.

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Станом на 10 травня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 533 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 10 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу суттєво зросла. Так, у суботу, 4 травня, ціна на цей вид зернових становила 6 366 грн за тонну і трималась на такому рівні до понеділка, 6 травня. У вівторок, 7 травня, тонна кукурудзи коштувала 6 362 грн, а у середу, 8 травня, — 6 450 грн. У четвер, 9 травня, ціна на кукурудзу опинились на своєму тижневому максимумі — 6 533 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак підкреслив, що український аграрний сектор відчутно постраждав від вторгнення Росії. Серед втрат він вказав на обстріли сільськогосподарських угідь, прямі фінансові збитки, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та соняшнику.

Також ми писали, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

сільське господарство
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кукурудза

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