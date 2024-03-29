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Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в конце марта

29 марта 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 29 марта 2024 года
Сбор урожая пшеницы. Фото: Bloomberg
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Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу в Украине продолжают расти из-за разных факторов, включая блокировку польских границ. Это может привести к увеличению инфляции и повлиять на стоимость продуктов в супермаркетах для конечных потребителей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 29 марта.

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По состоянию на 29 марта 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 450 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на пшеницу в Украине на 29 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу за последние несколько дней повысились почти на 100 гривен. Так, с пятницы, 22 марта, по воскресенье, 24 марта, тонна пшеницы стоила 5 357 грн. В понедельник, 25 марта, цена пшеницы составила 5 336 грн за тонну, а во вторник, 26 марта, стоимость пшеницы возросла до 5 342 грн за тонну. В среду, 27 марта, тонна пшеницы стоила уже 5 448 грн, а в четверг, 28 марта, — 5450 грн. Такая цена на пшеницу держится и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием разных факторов. Основные из них:

  • Представление и спрос на рынке. Цены зависят от объемов производства и потребления пшеницы как на Украине, так и на внешних рынках.
  • Урожайность. Размер урожая пшеницы влияет на общие объемы предложения и может определять направление ценовой динамики.
  • Международные цены. Мировые цены на пшеницу также влияют на внутренние цены из-за экспортно-импортных операций.
  • Курсы валют. Изменения в обменном курсе могут влиять на стоимость пшеницы, поскольку она часто торгуется в долларах США.
  • Погодные условия. Негативные погодные условия могут привести к потере урожая, что может повысить цены.
  • Политические и экономические причины. Стабильность страны, законодательные изменения и другие факторы могут также оказывать влияние на формирование цен на пшеницу.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Мы также сообщали, что на пункте пропуска "Угринов-Долгобычук" 28 марта польские протестующие временно завершили блокировку движения грузовиков в обоих направлениях. В настоящее время в очередях находятся 120 грузовых транспортов.

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