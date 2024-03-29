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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця наприкінці березня

29 березня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 29 березня 2024 року
Збір врожаю пшениці. Фото: Bloomberg
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати через різні фактори, включаючи блокування польських кордонів. Це може зокрема призвести до збільшення інфляції та вплинути на вартість продуктів у супермаркетах для кінцевих споживачів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 29 березня.

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Станом на 29 березня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 450 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 29 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю за останні кілька днів підвищились на майже 100 гривень. Так, з п'ятниці, 22 березня, до неділі, 24 березня, тонна пшениці коштувала 5 357 грн. У понеділок, 25 березня, ціна пшениці становила 5 336 грн за тонну, а у вівторок, 26 березня, вартість пшениці зросла до 5 342 грн за тонну. У середу, 27 березня, тонна пшениці коштувала вже 5 448 грн, а у четвер, 28 березня, — 5 450 грн. Така ціна на пшеницю тримається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів. Основні з них:

  • Подання та попит на ринку. Ціни залежать від обсягів виробництва та споживання пшениці як в Україні, так і на зовнішніх ринках.
  • Врожайність. Величина врожаю пшениці впливає на загальні обсяги пропозиції та може визначати напрямок цінової динаміки.
  • Міжнародні ціни. Світові ціни на пшеницю також впливають на внутрішні ціни через експортно-імпортні операції.
  • Курс валют. Зміни в обмінному курсі можуть впливати на вартість пшениці, оскільки вона часто торгується в доларах США.
  • Погодні умови. Негативні погодні умови можуть спричинити втрати врожаю, що може підвищити ціни.
  • Політичні та економічні чинники. Стабільність країни, законодавчі зміни та інші фактори можуть також впливати на формування цін на пшеницю.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.

Ми також повідомляли, що на пункті пропуску "Угринів-Долгобичук" 28 березня польські протестувальники тимчасово завершили блокування руху вантажівок в обох напрямках. Наразі в чергах перебувають 120 вантажних транспортів. 

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