Цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 апреля 2024 года

Сбор урожая. Фото: US Wheat Associates

Цены на пшеницу продолжают расти. Это происходит, в частности, из-за роста спроса на зерновую культуру, а также из-за блокирования польских границ.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 13 апреля.

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По состоянию на 13 апреля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 629 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 13 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу в Украине за последнюю неделю значительно повысилась. В минувшие выходные — в субботу, 6 апреля, и в воскресенье, 7 апреля, а также в понедельник, 8 апреля — стоимость пшеницы составила 5 533 грн за тонну. Однако во вторник, 9 апреля, цена на пшеницу выросла до 5 555 грн за тонну и держалась на этом уровне до среды, 10 апреля. В четверг, 11 апреля, стоимость пшеницы снова изменилась и составила уже 5 580 грн за тонну, а в пятницу, 12 апреля, тонна пшеницы стоила уже 5 629 грн. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием различных факторов, охватывающих как внутренние, так и внешние факторы. Внутренние факторы включают урожайность и качество урожая, доступность кредитов для фермеров, уровень инфляции и курс гривны. Внешние факторы — состояние мирового рынка пшеницы, изменения погодных условий в крупных экспортерах пшеницы, таких как Россия и США, а также торговые соглашения и пошлины.

Один из ключевых факторов, влияющих на цены на пшеницу в Украине, — это урожайность. Низкая урожайность может привести к дефициту на внутреннем рынке и повышению цен. Кроме того, спрос на пшеницу в Украине также оказывает влияние на цены. Увеличение спроса, как правило, приводит к росту цен, особенно если производство не в состоянии удовлетворить спрос.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и кукурузы.

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