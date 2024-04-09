Ціни на зернові в Україні станом на 9 квітня 2024 року

Комбайн обробляє поле. Фото: ales_kartal/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна має значний вплив на світовому ринку зерна, але вторгнення Росії спричинило суттєве зниження обсягів експорту зернових. Головною причиною цього є руйнування сільськогосподарських угідь та техніки, а також логістичні труднощі, які виникли через обстріли українських портів. Втім, навіть за таких умов українські аграрії продовжують експортувати свою продукцію. Нещодавно з порту Південний через український морський коридор вирушило найбільше судно з тих, що заходили до українських портів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Воно має довжину 300 метрів, ширину 50 метрів та перевозить рекордну партію агропродукції обсягом 195,7 тисячі тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 9 квітня 2024 року.

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Станом на 9 квітня середня ціна соняшнику в Україні становить 14 386 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 9 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 2%. Так, у понеділок, 1 квітня, ціна соняшнику становила 14 096 грн за тонну. Вже у середу, 3 березня, вона зросла до 14 264 грн за тонну. Далі ціна соняшнику піднялася до 14 299 грн за тонну та продовжила зростати. Свого тижневого максимуму вона сягнула у неділю, 7 квітня. Тоді ціна на соняшник зросла до 14 386 грн. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків від російського вторгнення. Вони включають у себе обстріли сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, атаки портової інфраструктури та викрадення зернових росіянами.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю.

Ми також писали, що Укрзалізниця у березні 2024 року перевезла рекордні за час повномасштабної війни 16 млн тонн вантажів. У березні через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів (2,7 млн тонн зернових), через західні прикордонні переходи — 3,4 млн тонн (484 тис. тонн зернових).