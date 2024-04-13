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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у квітні

13 квітня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 13 квітня 2024 року — скільки коштує пшениця
Збір врожаю. Фото: U.S. Wheat Associates
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю продовжують зростати. Це відбувається, зокрема, через зростання попиту на цю зернову культуру, а також через блокування польських кордонів. 

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 13 квітня.

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Станом на 13 квітня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 629 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 13 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю в Україні упродовж останнього тижня значно підвищилась. На минулих вихідних — у суботу, 6 квітня, та у неділю, 7 квітня, а також у понеділок, 8 квітня, — вартість пшениці становила 5 533 грн за тонну. Проте у вівторок, 9 квітня, ціна на пшеницю зросла до 5 555 грн за тонну та трималась на цьому рівні до середи, 10 квітня. У четвер, 11 квітня, вартість пшениці знову змінилась і становила вже 5 580 грн за тонну, а у п'ятницю, 12 квітня, тонна пшениці коштувала вже 5 629 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних чинників, що охоплюють як внутрішні, так і зовнішні фактори. Внутрішні чинники включають в себе врожайність та якість врожаю, доступність кредитів для фермерів, рівень інфляції та курс гривні. Зовнішні чинники — стан світового ринку пшениці, зміни погодних умов у великих експортерах пшениці, таких як Росія та США, а також торговельні угоди та мита.

Один із ключових факторів, що впливає на ціни на пшеницю в Україні, — це врожайність. Низька врожайність може призвести до дефіциту на внутрішньому ринку та підвищення цін. Крім того, попит на пшеницю в Україні також впливає на ціни. Збільшення попиту, як правило, призводить до зростання цін, особливо якщо виробництво не в змозі задовольнити попит.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та кукурудзи.

Ми також писали, що в окремих районах Львівщині стартувала посівна кампанія. Зокрема, через теплу та сонячну погоду вона стартувала майже на три тижні раніше, ніж рік тому.

сільське господарство
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