Ціни на зернові в Україні станом на 15 листопада 2023

Жнива. Фото: Nina Liashonok/abaca/picture alliance

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці. 2022 року вона експортувала близько 50 мільйонів тонн пшениці, що становить близько 12% світового експорту. Однак через війну Росії проти України експорт пшениці з України значно скоротився. Основною причиною проблем експорту пшениці з України є російська блокада Чорного моря. Через Чорне море здійснювалось близько 90% усього експорту українського зерна. Втім, є і гарні новини, залізничні відомства України, Румунії та Молдови досягли угоди щодо низки заходів, спрямованих на покращення залізничних перевезень у напрямку "Рені – Джурджулешти – Галац" і зворотно. Як відомо, в умовах російської блокади Чорного моря порт Рені став одним із основних маршрутів експорту пшениці з України.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 15 листопада.

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Станом на 15 листопада середня ціна на пшеницю в Україні становить 4 592 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 15 листопада. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів коливалась. Так, у вівторок, 7 листопада, одна тонна пшениці оцінювалась у 4 551 грн. Відтоді ціна на цю зернову культуру як зростала, так і падала. Так, у період з середи, 8 листопада, по п'ятницю, 10 листопада, вартість однієї тонни пшениці зросла до 4 567 грн. Згодом ціна на пшеницю незначно впала — до 4 565 грн. Втім, вже у вівторок, 14 листопада, вартість пшениці зросла до свого тижневого максимуму — 4 592 грн за тону.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.landние

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових культур є складним процесом, що вимагає ретельної підготовки та обліку безлічі факторів, які, безумовно, впливають і на ціну продукту. В даний час ціни на зерно в Україні залежать від різних обставин.

Врожайність, якість та обсяг урожаю, впливає на загальну вартість зерна. Зниження врожайності може спричинити зростання цін через дефіцит.

Несприятливі погодні умови можуть негативно позначитися на врожайності, що, своєю чергою, впливає ціни.

Конкуренція з іншими експортерами також може вплинути на ціни.

В урожайний сезон спостерігається низький рівень цін через високий попит.

Аграрний сектор підпорядкований світовим тенденціям, таким як зростання населення, війни чи катаклізми. Це також вплиає на попит та пропозицію на зерновому ринку.

Ці фактори у сукупності формують загальну картину на світовому ринку зерна. Нині на ціни на пшеницю в першу чергу впливає війна з Росією. Через неї експорт зернових з України залишається обмеженим. Прогнозується, що ціни на пшеницю у світі залишатимуться високими у найближчому майбутньому, проте в Україні, через блокаду морських портів, вартість цієї зернової культури наразі залишається відносно низькою.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Украине коштує тонна ячменю та кукурудзи. Також мы розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.