Ціни на зернові в Україні станом на 15 листопада 2023

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у листопаді
Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці. 2022 року вона експортувала близько 50 мільйонів тонн пшениці, що становить близько 12% світового експорту. Однак через війну Росії проти України експорт пшениці з України значно скоротився. Основною причиною проблем експорту пшениці з України є російська блокада Чорного моря. Через Чорне море здійснювалось близько 90% усього експорту українського зерна. Втім, є і гарні новини, залізничні відомства України, Румунії та Молдови досягли угоди щодо низки заходів, спрямованих на покращення залізничних перевезень у напрямку "Рені – Джурджулешти – Галац" і зворотно. Як відомо, в умовах російської блокади Чорного моря порт Рені став одним із основних маршрутів експорту пшениці з України.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 15 листопада.
Станом на 15 листопада середня ціна на пшеницю в Україні становить 4 592 грн за тонну разом з ПДВ.
Ціна на пшеницю упродовж останніх днів коливалась. Так, у вівторок, 7 листопада, одна тонна пшениці оцінювалась у 4 551 грн. Відтоді ціна на цю зернову культуру як зростала, так і падала. Так, у період з середи, 8 листопада, по п'ятницю, 10 листопада, вартість однієї тонни пшениці зросла до 4 567 грн. Згодом ціна на пшеницю незначно впала — до 4 565 грн. Втім, вже у вівторок, 14 листопада, вартість пшениці зросла до свого тижневого максимуму — 4 592 грн за тону.
Як формуються ціни на пшеницю в Україні
Експорт зернових культур є складним процесом, що вимагає ретельної підготовки та обліку безлічі факторів, які, безумовно, впливають і на ціну продукту. В даний час ціни на зерно в Україні залежать від різних обставин.
- Врожайність, якість та обсяг урожаю, впливає на загальну вартість зерна. Зниження врожайності може спричинити зростання цін через дефіцит.
- Несприятливі погодні умови можуть негативно позначитися на врожайності, що, своєю чергою, впливає ціни.
- Конкуренція з іншими експортерами також може вплинути на ціни.
- В урожайний сезон спостерігається низький рівень цін через високий попит.
- Аграрний сектор підпорядкований світовим тенденціям, таким як зростання населення, війни чи катаклізми. Це також вплиає на попит та пропозицію на зерновому ринку.
Ці фактори у сукупності формують загальну картину на світовому ринку зерна. Нині на ціни на пшеницю в першу чергу впливає війна з Росією. Через неї експорт зернових з України залишається обмеженим. Прогнозується, що ціни на пшеницю у світі залишатимуться високими у найближчому майбутньому, проте в Україні, через блокаду морських портів, вартість цієї зернової культури наразі залишається відносно низькою.
Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Украине коштує тонна ячменю та кукурудзи. Також мы розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.
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