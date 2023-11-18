Цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 ноября 2023 года

Жатва. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

До войны Украина была одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире. Однако в результате экспорт зерновых из Украины резко сократился. Основные проблемы экспорта пшеницы из Украины связаны с войной. Украинские порты, через которые осуществлялось до 90% экспорта пшеницы, находятся в осаде РФ. Впрочем, есть и положительные новости. В Закарпатье в ближайшее время появится мультимодальный логистический хаб, предназначенный для организации экспорта зерна в страны ЕС. Этот проект включает, в частности, разработку инфраструктуры для перегрузки сельскохозяйственной продукции с широких железнодорожных путей на узкие, строительство складских помещений и обеспечение центра контейнерами для хранения зерна и масла.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 18 ноября.

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По состоянию на 18 ноября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 627 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 18 ноября. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни преимущественно росла. Так, в пятницу, 10 ноября, одна тонна пшеницы оценивалась в 4 567 грн. С тех пор стоимость как росла, так и падала. Так, в период с субботы, 11 ноября, по понедельник, 13 ноября, стоимость одной тонны пшеницы упала до 4 565 грн. Впоследствии цена на пшеницу выросла до 4 607 грн за тонну. В пятницу, 17 ноября, стоимость пшеницы выросла до своего недельного максимума — 4 627 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сегодня, 18 ноября.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых культур представляет собой сложный процесс, требующий тщательной подготовки и учета множества факторов, влияющих на цену продукта. В настоящее время в Украине цены на зерно зависят от разных обстоятельств.

Факторы, такие как урожайность, качество и объем урожая, оказывают существенное влияние на общую стоимость зерна. Снижение урожайности может привести к росту цен из-за дефицита продукции. А неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожайности, что в свою очередь повлияет на цены. Конкуренция с другими экспортерами также может повлиять на цены, особенно в урожайный сезон, когда предложение на рынке высокое.

Кроме того, аграрный сектор подчинен глобальным тенденциям, таким как рост населения, войны или катаклизмы, что также отражается на спросе и предложениях на зерновом рынке. Все эти факторы вместе формируют общую картину мирового рынка зерна.

На текущие цены на пшеницу, в первую очередь, влияет военное противостояние с Россией, что ограничивает экспорт зерновых из Украины. Прогнозируется, что цены на пшеницу в мире будут оставаться высокими в ближайшем будущем, однако из-за блокады морских портов в Украине стоимость этой зерновой культуры остается относительно низкой.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.