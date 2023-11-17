Цены на зерновые в Украине по состоянию на 17 ноября 2023 года

Трактор в поле подсолнечника. Фото: AFP

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является крупным игроком на мировом рынке зерновых и в частности подсолнечника. Однако из-за российского вторжения украинский экспорт подсолнечника столкнулся с серьезными проблемами. Российские войска заблокировали украинские морские порты, что резко снизило объемы экспорта зерновых по морю. Кроме того, Украина столкнулась с большими логистическими проблемами, включая повреждение инфраструктуры и нехватку транспорта, что увеличило стоимость перевозки. Впрочем, украинским аграриям помогают другие страны. Так, Индия упростила процедуру импорта зерна из Украины и освободила отечественных экспортеров от обязанности платить дополнительные платежи, предусмотренные местным законодательством.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 17 июля.

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По состоянию на 17 июля средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 12 396 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 17 июля. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни значительно выросла. Так, в четверг, 9 ноября, цена на подсолнечник составляла 11 672 грн ща тонну. Впоследствии она повысилась — в субботу, 11 ноября, она составляла уже 12 017 грн за тонну. Такая стоимость подсолнечника продержалась несколько дней, а затем выросла еще несколько раз: до 12 036 грн, 12 265 грн и 12 396 грн за тонну подсолнечника, что составляет максимальную цену за недельный период. Такая стоимость подсолнечника держиться и сегодня, 17 ноября.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Благодаря своему благоприятному климату, Украина занимает ведущее положение среди мировых производителей подсолнечника. Однако стоимость одной тонны этой зерновой культуры существенно зависит от глобальных цен на подсолнечное масло, поскольку объем экспорта шрота превышает экспорт семян подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут значительно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложения. Трейдеры подсолнечника используют автотранспорт для доставки, поэтому стоимость топлива и логистики оказывает существенное влияние на конечную стоимость продукции.

Важно отметить, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, что сказалось на мировых ценах.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.