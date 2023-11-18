Ціни на зернові в Україні станом на 18 листопада 2023

Жнива. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

До початку війни Україна була одним з найбільших експортерів пшениці у світі. Однак через війну експорт зернових з України різко скоротився. Основні проблеми експорту пшениці з України пов'язані з війною. Українські порти, через які здійснювалось до 90% експорту пшениці, знаходяться в облозі РФ. Втім є і позитивні новини. На Закарпатті найближчим часом з'явиться мультимодальний логістичний хаб, призначений для організації експорту зерна до країн ЄС. Цей проєкт включає, зокрема, розробку інфраструктури для перевантаження сільськогосподарської продукції з широких залізничних колій на вузькі, зведення складських приміщень та забезпечення центру контейнерами для зберігання зерна та олії.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 18 листопада.

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Станом на 18 листопада середня ціна на пшеницю в Україні становить 4 627 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 18 листопада. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів переважно зростала. Так, у п'ятницю, 10 листопада, одна тонна пшениці оцінювалась у 4 567 грн. Відтоді ціна як зростала, так і падала. Так, у період з суботи, 11 листопада, по понеділок, 13 листопада, вартість однієї тонни пшениці впала до 4 565 грн. Згодом ціна на пшеницю зросла до 4 607 грн за тонну. У п'ятницю, 17 листопада, вартість пшениці зросла до свого тижневого максимуму — 4 627 грн за тону. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні, 18 листопада.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових культур є складним процесом, що вимагає ретельної підготовки та обліку безлічі факторів, що впливають на ціну продукту. На сьогодні в Україні ціни на зерно залежать від різних обставин.

Чинники, такі як врожайність, якість та обсяг врожаю, суттєво впливають на загальну вартість зерна. Зниження врожайності може призвести до зростання цін через дефіцит продукції. А несприятливі погодні умови можуть негативно зашкодити врожайності, що своєю чергою вплине на ціни. Конкуренція з іншими експортерами також може вплинути на ціни, особливо в урожайний сезон, коли пропозиція на ринку є високою.

Крім того, аграрний сектор підпорядкований глобальним тенденціям, таким як зростання населення, війни або катаклізми, що також позначається на попиті та пропозиції на зерновому ринку. Усі ці чинники разом формують загальну картину на світовому ринку зерна.

На поточні ціни на пшеницю насамперед впливає військове протистояння з Росією, що обмежує експорт зернових із України. Прогнозується, що ціни на пшеницю у світі залишатимуться високими у найближчому майбутньому, проте через блокаду морських портів в Україні вартість цієї зернової культури залишається відносно низькою.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.