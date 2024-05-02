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Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в начале мая

2 мая 2024 06:30
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Бригадир София
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 мая 2024 года.
Уборка урожая сои. Фото: Pixabay
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Бригадир София
редактор

Цены на сою в Украине повысились в связи с ростом спроса на этот продукт на мировом рынке. Кроме того, увеличение производственных затрат и затрат на доставку сои также повлияло на повышение цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 2 мая 2024 года.

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По состоянию на 2 мая средняя цена на сою в Украине составляет 17637 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 2 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на сою за последнюю неделю заметно выросли. Так, в четверг, 25 апреля и пятницу, 26 апреля, тонна сои стоила 17 651 грн. В субботу, 27 апреля, стоимость сои выросла до 17658 грн за тонну, такая цена продержалась до понедельника, 29 апреля. Во вторник, 30 апреля тонна сои стоила уже 17620 грн. В среду, 1 мая, тонна сои стоила 17 637 грн. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Что влияет на цены на сою в Украине

Стоимость сои и других зерновых культур в Украине преимущественно зависит от войны с Россией. Это связано с уничтожением сельскохозяйственных угодий и разрушением логистических цепочек, что ведет к сокращению количества сои, доступного для продажи. Цены на сою также подвержены влиянию различных факторов, таких как погодные условия и стоимость других масличных культур.

Также существенное влияние оказывают мировые цены на сою, поскольку Украина активно торгует на мировом рынке сои. Рост цен на мировом рынке может побуждать к увеличению экспорта из Украины, что в свою очередь влияет на внутренние цены.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и ячменя.

Мы также писали, что "Новая почта" овладела очередным рынком в ЕС. 30 апреля 2024 г. украинская логистическая компания "Новая почта" открыла новое отделение на территории Европейского Союза. Офис начал работать в Барселоне (Испания).

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