Цены на подсолнечник в Украине по состоянию на 25 декабря 2023 года

Обработка подсолнечника. Фото: Агрейн

Украина является крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла и семян. Однако российское вторжение в Украину значительно сократило объем экспорта подсолнечника и продуктов его переработки. Однако, несмотря на постоянные угрозы России, украинские аграрии продолжают собирать подсолнечник. По состоянию на 25 декабря сельхозпроизводители Украины собрали 78,7 млн. т нового урожая, из которых 11 975 тыс. т семян подсолнечника.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 25 декабря.

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Сколько стоит подсолнечник в Украине 25 декабря

По состоянию на 25 декабря средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12 898 грн за тонну вместе с НДС.

При этом цена на подсолнечник за последние дни значительно возросла. Так, в понедельник, 18 декабря, цена подсолнечника составила 12 620 грн за тонну. На следующий день она оставалась такой же, а в среду, 20 декабря, выросла до 12 866 грн и оставалась такой еще три дня. В субботу, 23 декабря, стоимость подсолнечника снова поднялась до 12 898 грн за тонну и осталась такой и в воскресенье, 24 декабря.

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Ключевые факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя мировую конъюнктуру, соотношение спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с международной торговлей, учитывая значительный объем экспорта этой масличной культуры из нашей страны. Текущие цены подсолнечника в Украине зависят от глобальной конъюнктуры. Следовательно, изменения стоимости подсолнечного масла на мировом рынке отражаются в ценах на семена в Украине.

Следует отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на ценообразование зерновых культур в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также серьезно сказалась на производстве и экспорте зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

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