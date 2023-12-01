Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 декабря 2023 года

Жатва. Фото: catzone.ws

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война с Россией оказала разрушительное влияние на экспорт зерновых из Украины. В результате боевых действий были повреждены или уничтожены сельскохозяйственные угодья, склады, элеваторы и другие объекты инфраструктуры. Кроме того, Россия блокирует украинские порты в Черном море. Эти порты являются ключевыми для экспорта украинской продукции, в частности, зерна. Также серьезно осложнилась ситуация на украинско-польской границе, где бастуют польские перевозчики.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 1 декабря.

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По состоянию на 1 декабря средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 980 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 1 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни немного выросла. Так, в четверг, 23 ноября, одна тонна пшеницы оценивалась в 4 797 грн. С тех пор цена несколько раз росла. В период с пятницы, 23 ноября, по понедельник, 27 ноября стоимость одной тонны пшеницы выросла до 4 864 грн. Впоследствии цена на пшеницу росла еще несколько раз: до 4 892 грн во вторник, 28 ноября и до 4 955 грн за тонну в среду, 29 ноября, что составляло недельный максимум.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых требует тщательной подготовки и учета различных факторов влияющих на цену продукции. На текущие цены на пшеницу влияет, прежде всего, война с Россией, что ограничивает экспорт зерновых из Украины.

Кроме того, такие факторы, как уровень урожайности, качество и объем урожая также существенно влияют на общую стоимость зерна. Снижение урожайности может привести к повышению цен из-за дефицита продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно повлиять на урожайность, что в свою очередь повлияет на цены. Конкуренция с другими экспортерами также может повлиять на стоимость зерновых, особенно в урожайный сезон, когда предложение на рынке высоко.

Кроме того, аграрный сектор зависит от глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катаклизмы, что также отражается на спросе и предложениях на рынке зерна. Все эти факторы вместе формируют общую картину мирового рынка зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна, и сколько в Украине стоят соя и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.