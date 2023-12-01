Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в декабре arrow

Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в декабре

1 декабря 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 декабря 2023 года
Жатва. Фото: catzone.ws
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Война с Россией оказала разрушительное влияние на экспорт зерновых из Украины. В результате боевых действий были повреждены или уничтожены сельскохозяйственные угодья, склады, элеваторы и другие объекты инфраструктуры. Кроме того, Россия блокирует украинские порты в Черном море. Эти порты являются ключевыми для экспорта украинской продукции, в частности, зерна. Также серьезно осложнилась ситуация на украинско-польской границе, где бастуют польские перевозчики.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 1 декабря.

Читайте также:

По состоянию на 1 декабря средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 980 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 декабря 2023 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 1 декабря. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни немного выросла. Так, в четверг, 23 ноября, одна тонна пшеницы оценивалась в 4 797 грн. С тех пор цена несколько раз росла. В период с пятницы, 23 ноября, по понедельник, 27 ноября стоимость одной тонны пшеницы выросла до 4 864 грн. Впоследствии цена на пшеницу росла еще несколько раз: до 4 892 грн во вторник, 28 ноября и до 4 955 грн за тонну в среду, 29 ноября, что составляло недельный максимум.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 декабря 2023 года
Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых требует тщательной подготовки и учета различных факторов влияющих на цену продукции. На текущие цены на пшеницу влияет, прежде всего, война с Россией, что ограничивает экспорт зерновых из Украины.

Кроме того, такие факторы, как уровень урожайности, качество и объем урожая также существенно влияют на общую стоимость зерна. Снижение урожайности может привести к повышению цен из-за дефицита продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно повлиять на урожайность, что в свою очередь повлияет на цены. Конкуренция с другими экспортерами также может повлиять на стоимость зерновых, особенно в урожайный сезон, когда предложение на рынке высоко.

Кроме того, аграрный сектор зависит от глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катаклизмы, что также отражается на спросе и предложениях на рынке зерна. Все эти факторы вместе формируют общую картину мирового рынка зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна, и сколько в Украине стоят соя и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме