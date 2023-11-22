Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 ноября 2023 года

Трактор в поле подсолнечника. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. Однако из-за вторжения РФ экспорт зерновых из Украины в 2023 году сократился на 30-40% по сравнению с предыдущим годом. Проблемы украинских аграриев включают блокаду портов на Черном море, уменьшение посевных площадей из-за боевых действий, а также усложнение логистики для экспорта через западную границу из-за забастовок польских перевозчиков, которые требуют вернуть для украинцев систему разрешений на перевозку грузов. Все эти факторы крайне негативно отражаются в украинской экономике и мировой продовольственной безопасности.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 22 июля.

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По состоянию на 22 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12 522 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 22 июля. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни значительно возросла. Так, во вторник, 14 ноября, цена подсолнечника составила 12 036 грн за тонну. Впоследствии она повысилась — в среду, 15 ноября, она составляла уже 12 265 грн за тонну. Дальше стоимость этой зерновой культуры выросла еще несколько раз: до 12 396 грн в четверг, 16 ноября; до 12 437 грн в пятницу, 17 ноября, и до 12 501 грн в субботу, 18 ноября. Такая стоимость тонны подсолнечника продлилась до вторника, 21 ноября, когда снова выросла — до 12 522 грн. Сейчас цена на этот вид зерновых является самой высокой за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Благодаря благоприятному климату Украина занимает ведущее место среди мировых производителей подсолнечника. Тем не менее стоимость одной тонны этого зерна существенно зависит от глобальных цен на масло, поскольку объем экспорта шрота превышает экспорт семян подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут значительно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложения. Автотранспорт, используемый для доставки, также делает стоимость топлива и логистики важным фактором, влияющим на конечную цену продукции.

Важно отметить, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, что сказалось на мировых ценах.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны. Кроме того, мы напомнили, что происходит на рынке зерна в Украине и как менялись цены на зерновые с лета 2023 года. Этот год для украинских аграриев показался сверхсложным.