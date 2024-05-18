Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 18 мая 2024 года

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

Цены на золото в Украине резко выросли. Эксперты предполагают, что стремительный рост цен связан с повышенной популярностью золота как инвестиционного актива. Владельцы золотых изделий могут воспользоваться этой возможностью и выгодно сдать золото в ломбард.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.

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Интересные факты о золоте

Золото — это металл, который привлекает людей не только своим блеском, но и уникальными свойствами. В мире оно всегда считалось символом богатства, власти и роскоши. Ценность золота в культуре и экономике уходит в глубокую древность, когда его использовали для изготовления украшений и как средство обмена стоимости.

Еще одним интересным фактом является то, что золото обладает уникальными свойствами, которые находят применение в разных отраслях. Она обладает отличной проводимостью электрического тока и тепла, что делает его незаменимым материалом для производства электроники, косметических продуктов и даже медицинского оборудования.

Золото обладает удивительным свойством не разрушаться со временем: оно остается неизменным на протяжении веков. Эта стойкость делает его идеальным для хранения стоимости. Многие используют золото как средство инвестирования, поскольку оно имеет тенденцию сохранять свою ценность и даже расти во времена экономической нестабильности.

Куда выгодно сдавать золото

Золото можно сдать в нескольких местах, но для того чтобы сделать это с максимальной выгодой нужно учесть несколько факторов. Для начала нужно ознакомиться с предложениями на рынке:

Ломбарды. Они могут предложить наличные деньги за ваше золото в кратчайшие сроки. Однако цены могут быть менее выгодными, поскольку ломбарды принимают комиссию и учитывают риск.

Они могут предложить наличные деньги за ваше золото в кратчайшие сроки. Однако цены могут быть менее выгодными, поскольку ломбарды принимают комиссию и учитывают риск. Ювелирные мастерские. Некоторые ювелиры принимают золото в обмен на наличные деньги или создание новых изделий. Достоинство может зависеть от уровня мастерства и предложений.

Некоторые ювелиры принимают золото в обмен на наличные деньги или создание новых изделий. Достоинство может зависеть от уровня мастерства и предложений. Банки. Некоторые финучреждения имеют программы обмена золота на деньги. Это может быть удобно, но цены могут быть не очень выгодными, поскольку банки также принимают комиссию.

Некоторые финучреждения имеют программы обмена золота на деньги. Это может быть удобно, но цены могут быть не очень выгодными, поскольку банки также принимают комиссию. Интернет-платформа. Такие площадки позволяют продать золото косвенно другим пользователям или компаниям. Здесь следует сравнить цены и комиссии.

Такие площадки позволяют продать золото косвенно другим пользователям или компаниям. Здесь следует сравнить цены и комиссии. Комиссионные агенты по обмену золота. Некоторые компании специализируются на обмене золота. Они могут предложить более выгодные цены из-за объемных операций и меньших комиссионных процентов.

Выбор места для сдачи золота зависит от потребностей, времени, доступности и желаемого уровня выгодности.

Цены на золото в Украине в мае

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 993,47 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 984,49 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 963,54 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 986,86 грн/грамм.

375 проба: 1 111,33 грн/грамм.

500 проба: 1 481,77 грн/грамм.

583 проба: 1 727,74 грн/грамм.

585 проба: 1 733,67 грн/грамм.

750 проба: 2 222,66 грн/грамм.

900 проба: 2 667,19 грн/грамм.

916 проба: 2 714,60 грн/грамм.

958 проба: 2 839,07 грн/грамм.

999 проба: 2 960,58 грн/грамм.

999,9 проба: 2 963,24 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 990 грн/грамм.

375 проба: 1 115 грн/грамм.

500 проба: 1 470 грн/грамм.

583 проба: 1 715 грн/грамм.

585 проба: 1 740 грн/грамм.

750 проба: 2 220 грн/грамм.

900 проба: 2 680 грн/грамм.

916 проба: 2 695 грн/грамм.

958 проба: 2 835 грн/грамм.

999 проба: 3 055 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в мае. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и медь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.