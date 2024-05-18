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Цены на золото продолжают расти — сколько стоит сдать 1 г драгоценного металла в мае

18 мая 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 18 мая 2024 года
Золотые слитки. Фото: Bloomberg
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Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине резко выросли. Эксперты предполагают, что стремительный рост цен связан с повышенной популярностью золота как инвестиционного актива. Владельцы золотых изделий могут воспользоваться этой возможностью и выгодно сдать золото в ломбард.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.

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Интересные факты о золоте

Золото — это металл, который привлекает людей не только своим блеском, но и уникальными свойствами. В мире оно всегда считалось символом богатства, власти и роскоши. Ценность золота в культуре и экономике уходит в глубокую древность, когда его использовали для изготовления украшений и как средство обмена стоимости.

Еще одним интересным фактом является то, что золото обладает уникальными свойствами, которые находят применение в разных отраслях. Она обладает отличной проводимостью электрического тока и тепла, что делает его незаменимым материалом для производства электроники, косметических продуктов и даже медицинского оборудования.

Золото обладает удивительным свойством не разрушаться со временем: оно остается неизменным на протяжении веков. Эта стойкость делает его идеальным для хранения стоимости. Многие используют золото как средство инвестирования, поскольку оно имеет тенденцию сохранять свою ценность и даже расти во времена экономической нестабильности.

Куда выгодно сдавать золото

Золото можно сдать в нескольких местах, но для того чтобы сделать это с максимальной выгодой нужно учесть несколько факторов. Для начала нужно ознакомиться с предложениями на рынке:

  • Ломбарды. Они могут предложить наличные деньги за ваше золото в кратчайшие сроки. Однако цены могут быть менее выгодными, поскольку ломбарды принимают комиссию и учитывают риск.
  • Ювелирные мастерские. Некоторые ювелиры принимают золото в обмен на наличные деньги или создание новых изделий. Достоинство может зависеть от уровня мастерства и предложений.
  • Банки. Некоторые финучреждения имеют программы обмена золота на деньги. Это может быть удобно, но цены могут быть не очень выгодными, поскольку банки также принимают комиссию.
  • Интернет-платформа. Такие площадки позволяют продать золото косвенно другим пользователям или компаниям. Здесь следует сравнить цены и комиссии.
  • Комиссионные агенты по обмену золота. Некоторые компании специализируются на обмене золота. Они могут предложить более выгодные цены из-за объемных операций и меньших комиссионных процентов.

Выбор места для сдачи золота зависит от потребностей, времени, доступности и желаемого уровня выгодности.

Цены на золото в Украине в мае

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 993,47 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 984,49 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 963,54 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 986,86 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 111,33 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 481,77 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 727,74 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 733,67 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 222,66 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 667,19 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 714,60 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 839,07 грн/грамм.
  • 999 проба: 2 960,58 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 2 963,24 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 990 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 115 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 470 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 715 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 740 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 220 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 680 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 695 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 835 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 055 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в мае. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и медь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.

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