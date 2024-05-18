Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 18 мая 2024 года

Цены на золото продолжают расти — сколько стоит сдать 1 г драгоценного металла в мае
Цены на золото в Украине резко выросли. Эксперты предполагают, что стремительный рост цен связан с повышенной популярностью золота как инвестиционного актива. Владельцы золотых изделий могут воспользоваться этой возможностью и выгодно сдать золото в ломбард.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.
Интересные факты о золоте
Золото — это металл, который привлекает людей не только своим блеском, но и уникальными свойствами. В мире оно всегда считалось символом богатства, власти и роскоши. Ценность золота в культуре и экономике уходит в глубокую древность, когда его использовали для изготовления украшений и как средство обмена стоимости.
Еще одним интересным фактом является то, что золото обладает уникальными свойствами, которые находят применение в разных отраслях. Она обладает отличной проводимостью электрического тока и тепла, что делает его незаменимым материалом для производства электроники, косметических продуктов и даже медицинского оборудования.
Золото обладает удивительным свойством не разрушаться со временем: оно остается неизменным на протяжении веков. Эта стойкость делает его идеальным для хранения стоимости. Многие используют золото как средство инвестирования, поскольку оно имеет тенденцию сохранять свою ценность и даже расти во времена экономической нестабильности.
Куда выгодно сдавать золото
Золото можно сдать в нескольких местах, но для того чтобы сделать это с максимальной выгодой нужно учесть несколько факторов. Для начала нужно ознакомиться с предложениями на рынке:
- Ломбарды. Они могут предложить наличные деньги за ваше золото в кратчайшие сроки. Однако цены могут быть менее выгодными, поскольку ломбарды принимают комиссию и учитывают риск.
- Ювелирные мастерские. Некоторые ювелиры принимают золото в обмен на наличные деньги или создание новых изделий. Достоинство может зависеть от уровня мастерства и предложений.
- Банки. Некоторые финучреждения имеют программы обмена золота на деньги. Это может быть удобно, но цены могут быть не очень выгодными, поскольку банки также принимают комиссию.
- Интернет-платформа. Такие площадки позволяют продать золото косвенно другим пользователям или компаниям. Здесь следует сравнить цены и комиссии.
- Комиссионные агенты по обмену золота. Некоторые компании специализируются на обмене золота. Они могут предложить более выгодные цены из-за объемных операций и меньших комиссионных процентов.
Выбор места для сдачи золота зависит от потребностей, времени, доступности и желаемого уровня выгодности.
Цены на золото в Украине в мае
Закупочные цены на золото от Национального банка:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 993,47 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 984,49 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 963,54 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 986,86 грн/грамм.
- 375 проба: 1 111,33 грн/грамм.
- 500 проба: 1 481,77 грн/грамм.
- 583 проба: 1 727,74 грн/грамм.
- 585 проба: 1 733,67 грн/грамм.
- 750 проба: 2 222,66 грн/грамм.
- 900 проба: 2 667,19 грн/грамм.
- 916 проба: 2 714,60 грн/грамм.
- 958 проба: 2 839,07 грн/грамм.
- 999 проба: 2 960,58 грн/грамм.
- 999,9 проба: 2 963,24 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 990 грн/грамм.
- 375 проба: 1 115 грн/грамм.
- 500 проба: 1 470 грн/грамм.
- 583 проба: 1 715 грн/грамм.
- 585 проба: 1 740 грн/грамм.
- 750 проба: 2 220 грн/грамм.
- 900 проба: 2 680 грн/грамм.
- 916 проба: 2 695 грн/грамм.
- 958 проба: 2 835 грн/грамм.
- 999 проба: 3 055 грн/грамм.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в мае. Еще мы собрали цены на чермет, латунь и медь.
Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.
Читайте Новини.LIVE!