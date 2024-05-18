Ціна за 1 г золота в Україні станом на 18 травня 2024 року

Золоті злитки. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні різко зросли. Експерти припускають, що стрімке зростання цін пов'язане з підвищеною популярністю золота як інвестиційного активу. Власники золотих виробів можуть скористатися цією можливістю та вигідно здати золото в ломбард.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у травні.

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Цікаві факти про золото

Золото — це метал, що привертає увагу людей не лише своїм блиском, але й унікальними властивостями. У світі воно завжди вважалось символом багатства, влади та розкоші. Цінність золота в культурі та економіці сягає глибокої давнини, коли його використовували для виготовлення прикрас та як засіб обміну вартості.

Ще одним цікавим фактом є те, що золото має унікальні властивості, які знаходять застосування в різних галузях. Воно володіє відмінною провідністю електричного струму та тепла, що робить його незамінним матеріалом для виробництва електроніки, косметичних продуктів та навіть медичного обладнання.

Золото має дивовижну властивість не руйнуватися з часом: воно залишається незмінним протягом століть. Ця стійкість робить його ідеальним для зберігання вартості. Багато людей використовують золото як засіб інвестування, оскільки воно має тенденцію зберігати свою цінність та навіть зростати в часи економічної нестабільності.

Куди вигідно здавати золото

Золото можна здати в декількох місцях, але для того, щоб зробити це з максимальною вигодою потрібно врахувати декілька факторів. Для початку потрібно ознайомитися з пропозиціями на ринку:

Ломбарди. Вони можуть запропонувати готівку за ваше золото в найкоротший строк. Однак ціни можуть бути менш вигідними, оскільки ломбарди беруть комісію та враховують ризик.

Вони можуть запропонувати готівку за ваше золото в найкоротший строк. Однак ціни можуть бути менш вигідними, оскільки ломбарди беруть комісію та враховують ризик. Ювелірні майстерні. Деякі ювеліри приймають золото в обмін на готівку або створення нових виробів. Вигідність може залежати від рівня майстерності та пропозицій.

Деякі ювеліри приймають золото в обмін на готівку або створення нових виробів. Вигідність може залежати від рівня майстерності та пропозицій. Банки. Деякі фінустанови мають програми обміну золота на гроші. Це може бути зручно, але ціни можуть бути не дуже вигідними, оскільки банки також беруть комісію.

Деякі фінустанови мають програми обміну золота на гроші. Це може бути зручно, але ціни можуть бути не дуже вигідними, оскільки банки також беруть комісію. Інтернет-платформи. Такі майданчики дозволяють продати золото непрямо в іншим користувачам або компаніям. Тут варто порівняти ціни та комісії.

Такі майданчики дозволяють продати золото непрямо в іншим користувачам або компаніям. Тут варто порівняти ціни та комісії. Комісійні агенти з обміну золота. Деякі компанії спеціалізуються на обміні золота. Вони можуть запропонувати вигідніші ціни через об'ємні операції та менші комісійні відсотки.

Вибір місця для здачі золота залежить від ваших потреб, часу, доступності та бажаного рівня вигідності.

Ціни на золото в Україні у травні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 993,47 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 984,49 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 963,54 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 986,86 грн/грам.

375 проба: 1 111,33 грн/грам.

500 проба: 1 481,77 грн/грам.

583 проба: 1 727,74 грн/грам.

585 проба: 1 733,67 грн/грам.

750 проба: 2 222,66 грн/грам.

900 проба: 2 667,19 грн/грам.

916 проба: 2 714,60 грн/грам.

958 проба: 2 839,07 грн/грам.

999 проба: 2 960,58 грн/грам.

999,9 проба: 2 963,24 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 990 грн/грам.

375 проба: 1 115 грн/грам.

500 проба: 1 470 грн/грам.

583 проба: 1 715 грн/грам.

585 проба: 1 740 грн/грам.

750 проба: 2 220 грн/грам.

900 проба: 2 680 грн/грам.

916 проба: 2 695 грн/грам.

958 проба: 2 835 грн/грам.

999 проба: 3 055 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на чормет, латунь та мідь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.