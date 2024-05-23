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Цены на золото рекордно выросли — сколько стоит драгоценный металл в мае

23 мая 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Сколько стоит 1 г золота в Украине по состоянию на 23 мая 2024 года
Золотые слитки. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине сильно выросли за последнюю неделю, достигнув новых высот. Причиной этого является геополитическая турбулентность, нестабильность на финансовых рынках и растущая инфляция. Обладатели золотых изделий могут воспользоваться этой возможностью и выгодно сдать драгоценный металл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.

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Интересные факты о золоте

Золото — это металл, который завораживает человечество своей красотой, ценностью и загадочностью. Одним из интересных фактов является то, что почти всем золотом, когда-либо добытым на Земле, остается на поверхности. Металл не распадается и не исчезает, но восстановление его снова в натуральных условиях занимает миллионы лет.

Второй интересный факт связан со способностью золота отражать свет. Вот почему оно использовалось для украшений еще с давних времен. Даже в мельчайших частицах золото может раздувать свет, придавая украшению блеск и изысканность. Эта особенность делает золото популярным материалом для использования в области науки и технологий, в частности в изготовлении зеркал для космических телескопов и электроники.

Как дороже сдать золото в ломбард

Чтобы сдать золото в ломбард по максимально выгодной цене, следует тщательно сравнить предложения разных заведений. Оценивайте не только цену, которую они готовы заплатить, но и репутацию и условия сделки. Выбирайте ломбарды с надежной репутацией и прозрачными условиями.

Также обратите внимание на условия выкупа: некоторые могут предлагать выгодные условия с выкупом изделий, что позволяет получить больше денег за золото. Тщательно исследуйте рынок, чтобы сдать золото по максимально выгодной цене.

Цены на золото в Украине в мае

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 070,12 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 060,91 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 039,42 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1012,13 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 139,78 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 519,71 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 771,98 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 778,06 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 279,57 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 735,48 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 784,11 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 911,76 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 036,38 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 039,12 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 150 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 195 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 375 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 780 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 805 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 100 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 350 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 440 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 880 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 070 грн/грамм

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и черный металл.

Мы также писали, что Национальный банк Украины ввел валютные ограничения, которые сначала сократили объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть, ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

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