Скільки коштує 1 г золота в Україні станом на 23 травня 2024 року

Злитки золота. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні сильно зросли за останній тиждень, досягнувши нових висот. Причиною цього є геополітичні турбулентності, нестабільність на фінансових ринках та ростуча інфляція. Власники золотих виробів можуть скористатися цією можливістю та вигідно здати дорогоцінний метал.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у травні.

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Цікаві факти про золото

Золото — це метал, який заворожує людство своєю красою, цінністю та загадковістю. Одним із цікавих фактів є те, що майже все золото, яке було коли-небудь видобуто на Землі, залишається на поверхні. Метал не розпадається і не зникає, але відновлення його знову в натуральних умовах триває мільйони років.

Другий цікавий факт пов'язаний зі здібністю золота відбивати світло. Ось чому воно використовувалося для прикрас ще з давніх часів. Навіть у найдрібніших частинках золото може роздмухувати світло, надаючи прикрасі блиск і вишуканість. Ця особливість також робить золото популярним матеріалом для використання в галузі науки та технологій, зокрема у виготовленні дзеркал для космічних телескопів та електроніки.

Як дорожче здати золото у ломбард

Щоб здати золото у ломбард за максимально вигідною ціною, варто ретельно порівняти пропозиції різних закладів. Оцінюйте не лише ціну, яку вони готові заплатити, але і їхню репутацію та умови угоди. Обирайте ломбарди з надійною репутацією та прозорими умовами.

Також зверніть увагу на умови викупу: деякі можуть пропонувати вигідні умови з викупом виробів, що дозволяє отримати більше грошей за ваше золото. Ретельно досліджуйте ринок, щоб здати золото за максимально вигідною ціною.

Ціни на золото в Україні у травні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 070,12 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 060,91 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 039,42 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1012,13 грн/грам.

375 проба: 1 139,78 грн/грам.

500 проба: 1 519,71 грн/грам.

583 проба: 1 771,98 грн/грам.

585 проба: 1 778,06 грн/грам.

750 проба: 2 279,57 грн/грам.

900 проба: 2 735,48 грн/грам.

916 проба: 2 784,11 грн/грам.

958 проба: 2 911,76 грн/грам.

999 проба: 3 036,38 грн/грам.

999,9 проба: 3 039,12 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 150 грн/грам.

375 проба: 1 195 грн/грам.

500 проба: 1 375 грн/грам.

583 проба: 1 780 грн/грам.

585 проба: 1 805 грн/грам.

750 проба: 2 100 грн/грам.

900 проба: 2 350 грн/грам.

916 проба: 2 440 грн/грам.

958 проба: 2 880 грн/грам.

999 проба: 3 070 грн/грам

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на латунь, алюміній та чорний метал.

Ми також писали, що Національний банк України (НБУ) запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.