Цена за 1 г золота в Украине на 29 марта 2024 года

Золотые слитки. Фото: twitter.com/ABCRefinery

За последнюю неделю цены на золото в Украине немного упали, создавая возможность инвесторам и покупателям рассмотреть выгодные сделки. Снижение цен на золото может повлиять на рынок драгоценных металлов и открыть новые возможности для тех, кто интересуется ценными металлами.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.

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Интересные факты о золоте

Несколько интересных фактов об этом благородном металле.

Золото использовалось как денежная единица на протяжении тысячелетий и является одним из самых древних известных металлов, который использовался человечеством для целей обмена и накопления богатства.

Все золото на Земле, которое мы можем добыть, происходит из космоса. Элемент был сформирован в ходе ядерных реакций во взрывах сверхновых звезд, происходивших миллиарды лет назад.

Золото обладает очень высокой коррозионной стойкостью, поэтому оно не портится временем. Это делает его идеальным для использования в украшениях и монетах, которые могут храниться веками.

Все добытое золото в мире можно поместить в куб со стороной около 21 метра. Такой куб весит около 19 000 тонн.

Трудно представить, но по всей истории человечества произведено лишь около 190 000 тонн золота. Это очень мало по сравнению с другими металлами.

В медицине используют коллоидное золото, обладающее антибактериальными свойствами и используемое для лечения различных заболеваний, включая рак.

Золото обладает высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью, поэтому его используют в производстве электроники, включая телефоны и компьютеры.

Как правильно сдавать золото в ломбарды

Этот процесс нуждается в осторожности и внимательности. Прежде всего важно знать текущую цену золота на рынке, чтобы иметь представление о его текущей стоимости. Некоторые ломбарды могут предлагать разные цены за грамм чистого золота, поэтому важно сравнить их предложения перед сдачей металла.

Вторым шагом является оценка качества и веса золота, который вы хотите сдать. Многие ломбарды имеют специалистов, которые могут провести оценку металла на месте, но вы также можете запросить независимую экспертную оценку, особенно если речь идет о значительном количестве золота.

Кроме того, убедитесь, что у ломбарда есть разрешение на осуществление своей деятельности и хорошую репутацию среди клиентов. Важно также внимательно ознакомиться с условиями займа или продаж, включая процентные ставки, срок займа и условия выкупа, чтобы избежать недоразумений или неприятных сюрпризов в будущем.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 29 марта:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 730,63 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2 722,44 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 703,32 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 900,21 грн/грамм.

375 проба: 1 013,75 грн/грамм.

500 проба: 1 351,66 грн/грамм.

583 проба: 1 576,04 грн/грамм.

585 проба: 1 581,44 грн/грамм.

750 проба: 2 030,51 грн/грамм.

900 проба: 2 432,99 грн/грамм.

916 проба: 2 476,24 грн/грамм.

958 проба: 2 589,78 грн/грамм.

999 проба: 2 700,62 грн/грамм.

999,9 проба: 2 703,05 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 875 грн/грамм.

375 проба: 1 580 грн/грамм.

500 проба: 1 375 грн/грамм.

583 проба: 1 850 грн грн/грамм.

585 проба: 1 861 грн/грамм.

750 проба: 2 384 грн/грамм.

900 проба: 2 863 грн/грамм.

916 проба: 2 916 грн/грамм.

958 проба: 3 048грн./грамм.

999 проба: 3 218 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом меди в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и алюминий.