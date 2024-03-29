Цена за 1 г золота в Украине на 29 марта 2024 года

Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в конце марта
За последнюю неделю цены на золото в Украине немного упали, создавая возможность инвесторам и покупателям рассмотреть выгодные сделки. Снижение цен на золото может повлиять на рынок драгоценных металлов и открыть новые возможности для тех, кто интересуется ценными металлами.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.
Интересные факты о золоте
Несколько интересных фактов об этом благородном металле.
- Золото использовалось как денежная единица на протяжении тысячелетий и является одним из самых древних известных металлов, который использовался человечеством для целей обмена и накопления богатства.
- Все золото на Земле, которое мы можем добыть, происходит из космоса. Элемент был сформирован в ходе ядерных реакций во взрывах сверхновых звезд, происходивших миллиарды лет назад.
- Золото обладает очень высокой коррозионной стойкостью, поэтому оно не портится временем. Это делает его идеальным для использования в украшениях и монетах, которые могут храниться веками.
- Все добытое золото в мире можно поместить в куб со стороной около 21 метра. Такой куб весит около 19 000 тонн.
- Трудно представить, но по всей истории человечества произведено лишь около 190 000 тонн золота. Это очень мало по сравнению с другими металлами.
- В медицине используют коллоидное золото, обладающее антибактериальными свойствами и используемое для лечения различных заболеваний, включая рак.
- Золото обладает высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью, поэтому его используют в производстве электроники, включая телефоны и компьютеры.
Как правильно сдавать золото в ломбарды
Этот процесс нуждается в осторожности и внимательности. Прежде всего важно знать текущую цену золота на рынке, чтобы иметь представление о его текущей стоимости. Некоторые ломбарды могут предлагать разные цены за грамм чистого золота, поэтому важно сравнить их предложения перед сдачей металла.
Вторым шагом является оценка качества и веса золота, который вы хотите сдать. Многие ломбарды имеют специалистов, которые могут провести оценку металла на месте, но вы также можете запросить независимую экспертную оценку, особенно если речь идет о значительном количестве золота.
Кроме того, убедитесь, что у ломбарда есть разрешение на осуществление своей деятельности и хорошую репутацию среди клиентов. Важно также внимательно ознакомиться с условиями займа или продаж, включая процентные ставки, срок займа и условия выкупа, чтобы избежать недоразумений или неприятных сюрпризов в будущем.
Цены на золото в Украине
Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 29 марта:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 730,63 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2 722,44 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 703,32 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 900,21 грн/грамм.
- 375 проба: 1 013,75 грн/грамм.
- 500 проба: 1 351,66 грн/грамм.
- 583 проба: 1 576,04 грн/грамм.
- 585 проба: 1 581,44 грн/грамм.
- 750 проба: 2 030,51 грн/грамм.
- 900 проба: 2 432,99 грн/грамм.
- 916 проба: 2 476,24 грн/грамм.
- 958 проба: 2 589,78 грн/грамм.
- 999 проба: 2 700,62 грн/грамм.
- 999,9 проба: 2 703,05 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 875 грн/грамм.
- 375 проба: 1 580 грн/грамм.
- 500 проба: 1 375 грн/грамм.
- 583 проба: 1 850 грн грн/грамм.
- 585 проба: 1 861 грн/грамм.
- 750 проба: 2 384 грн/грамм.
- 900 проба: 2 863 грн/грамм.
- 916 проба: 2 916 грн/грамм.
- 958 проба: 3 048грн./грамм.
- 999 проба: 3 218 грн/грамм.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в марте. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
Также мы писали, сколько стоит лом меди в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и алюминий.
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