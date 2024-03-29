Ціна за 1 г золота в Україні станом на 29 березня 2024 року

Золоті злитки. Фото: twitter.com/ABCRefinery

За останній тиждень ціни на золото в Україні трохи впали, створюючи можливість для інвесторів та покупців розглянути вигідні угоди. Зниження цін на золото може вплинути на ринок дорогоцінних металів та відкрити нові можливості для тих, хто цікавиться цінними металами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у березні.

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Цікаві факти про золото

Декілька цікавих фактів про цей благородний метал.

Золото використовувалося як грошова одиниця протягом тисячоліть і є одним з найдавніших відомих металів, який використовувався людством для цілей обміну і накопичення багатства.

Все золото на Землі, яке ми можемо видобути, походить з космосу. Елемент був сформований під час ядерних реакцій у вибухах сверхнових зір, які відбувалися мільярди років тому.

Золото має дуже високу корозійну стійкість, тому воно не псується часом. Це робить його ідеальним для використання в прикрасах та монетах, які можуть зберігатися століттями.

Усе видобуте золото у світі можна помістити у куб зі стороною приблизно 21 метр. Такий куб важить приблизно 19000 тонн.

Важко уявити, але у всій історії людства вироблено лише близько 190 000 тонн золота. Це дуже мало в порівнянні з іншими металами.

У медицині використовують колоїдне золото, яке має антибактеріальні властивості та використовується для лікування різних захворювань, включаючи рак.

Золото має високу теплопровідність та корозійну стійкість, тому його використовують у виробництві електроніки, включаючи телефони та комп'ютери.

Як правильно здавати золото у ломбарди

Цей процес потребує обережності та уважності. Перш за все, важливо знати поточну ціну золота на ринку, щоб мати уявлення про його поточну вартість. Деякі ломбарди можуть пропонувати різні ціни за грам чистого золота, тому важливо порівняти їхні пропозиції перед здаванням металу.

Другим кроком є оцінка якості та ваги золота, яку ви хочете здати. Багато ломбардів мають фахівців, які можуть здійснити оцінку металу на місці, але ви також можете запросити незалежну експертну оцінку, особливо якщо йдеться про значну кількість золота.

Крім того, переконайтеся, що ломбард має дозвіл на провадження своєї діяльності та добру репутацію серед клієнтів. Важливо також уважно ознайомитися з умовами позики чи продажу, включаючи відсоткові ставки, строк позики та умови викупу, щоб уникнути непорозумінь чи неприємних сюрпризів у майбутньому.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 29 березня:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 730,63 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 722,44 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2703,32 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 900,21 грн/грам.

375 проба: 1 013,75 грн/грам.

500 проба: 1 351,66 грн/грам.

583 проба: 1 576,04 грн/грам.

585 проба: 1 581,44 грн/грам.

750 проба: 2 030,51 грн/грам.

900 проба: 2 432,99 грн/грам.

916 проба: 2 476,24 грн/грам.

958 проба: 2 589,78 грн/грам.

999 проба: 2 700,62 грн/грам.

999,9 проба: 2 703,05 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 875 грн/грам.

375 проба: 1 580 грн/грам.

500 проба: 1 375 грн/грам.

583 проба: 1 850 грн грн/грам.

585 проба: 1 861 грн/грам.

750 проба: 2 384 грн/грам.

900 проба: 2 863 грн/грам.

916 проба: 2 916 грн/грам.

958 проба: 3 048грн/грам.

999 проба: 3 218 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у березні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт міді в Україні. Це досить дорогий метал, який також можна здати. Також ми зібрали ціни на чормет та алюміній.