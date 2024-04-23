Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 23 апреля 2024 года

Золотые слитки. Фото: istara/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В наши дни популярность золота продолжает расти. Инвесторы интересуются этим металлом, поскольку его цена постоянно повышается. Кроме того, золото играет важную роль как средство сохранения капитала и защищает сбережения от инфляции и финансовых потрясений. Оно выступает в качестве резервного актива для правительств и центральных банков, а также находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Сдача золота в ломбард — это простой и быстрый способ получить деньги в нужный момент.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в апреле.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Чистое золото слишком мягкое и не предназначено для повседневной носки, поэтому его легируют смесью таких металлов, как серебро, медь, никель и цинк, чтобы придать ему прочность и долговечность. К примеру, золото 750 пробы содержит 75% чистого золота и 25% примесей других металлов. Золото 585 пробы содержит 58,5% чистого золота и 41,5% примесей.

Цвет золота определяется типом включенного в него металлического сплава и его количества. Для классического желтого золота чаще используются сплавы меди и серебра. Чтобы сделать золото белым, его комбинируют со сплавами никеля, цинка, меди и марганца. Общий процент металлических сплавов в розовом золоте такой же, как и в желтом или белом, но используется более высокая доля меди.

Поскольку золото является естественным элементом, на него влияют химические вещества, содержащиеся в гидромассажных ваннах, хлор в бассейнах и другие чистящие средства. Эксперты советуют снимать золотые украшения при работе с химически активными веществами. Для чистки золотых украшений используйте раствор теплой воды и мыла.

Недавние исследования показали, что золото и другие драгоценные металлы могли быть доставлены на землю из космоса. Считается, что до половины золота Земли могло образоваться из-за падения метеоритов на нашу планету миллионы лет назад.

Хотя золото считается тяжелым металлом, оно нетоксично. Золото не вступает в реакцию с другими веществами и элементами и, следовательно, не выделяет в окружающую среду токсичных веществ. Это означает, что его можно безопасно использовать в медицинских целях благодаря его нетоксичности и инертности.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Услуги ломбардов в Украине доступны каждому совершеннолетнему гражданину, желающему получить ссуду под залог своих золотых изделий или просто продать их. Однако цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они основываются исключительно на стоимости металла, и не включают оплату труда ювелира, создавшего изделие.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но оценивают их только по весу золота. Наличие пробы на изделии не имеет значения, поскольку работники ломбарда самостоятельно производят проверку качества металла.

Почти все золотые изделия можно сдать в ломбард, однако есть исключения: самородки, зубные протезы, драгоценные металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, золотые детали из лабораторий и полуфабрикаты для изготовления ювелирных изделий.

Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, лучше предупредить об этом заранее, чтобы получить более выгодный тариф. Также рекомендуется чистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в разных ломбардах могут разниться, поэтому перед продажей рекомендуется сравнить предложения разных учреждений. И не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения совершеннолетия.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 011,11 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 002,08 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 981,00 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 992,67 грн/грамм.

375 проба: 1 117,88 грн/грамм.

500 проба: 1 490,50 грн/грамм.

583 проба: 1 737,92 грн/грамм.

585 проба: 1 743,89 грн/грамм.

750 проба: 2 235,75 грн/грамм.

900 проба: 2 682,90 грн/грамм.

916 проба: 2 730,60 грн/грамм.

958 проба: 2 855,80 грн/грамм.

999 проба: 2 978,02 грн/грамм.

999,9 проба: 2 980,70 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 940 грн/грамм.

375 проба: 1 153,20 грн/грамм.

500 проба: 1 537 грн/грамм.

583 проба: 1 806 грн/грамм.

585 проба: 1 809,17 грн/грамм.

750 проба: 2 299,33 грн/грамм.

900 проба: 2 823,25 грн/грамм.

916 проба: 2 875,5 грн/грамм.

958 проба: 3 048,67 грн/грамм.

999 проба: 3 250 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на черный металл, латунь и медь.

Также мы писали, что в мире снова растут цены на нефть. Мировые цены на золото и нефть поднялись из-за атаки на Иран, которую источники в США описали как "реакцию Израиля"