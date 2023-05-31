Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены в платежках вырастут: как планируют изменить ряд тарифов с июня arrow

Цены в платежках вырастут: как планируют изменить ряд тарифов с июня

31 мая 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в платежках вырастут — как изменятся тарифы с июня
Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в начале лета 2023 года власти могут повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод, а также на электрическую энергию. Такая необходимость связана с потребностью в значительных инвестициях для ремонтов энергетической инфраструктуры после российских атак.

О том, как могут увеличиться тарифы, сообщает издание Новини.LIVE.

Читайте также:

Как может измениться тариф на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может рассмотреть вопрос об обновлении тарифов на воду для населения 31 мая. В случае его принятия, водоснабжение и водоотвод будут стоить дороже на около 30%.

Тарифы на электричество

Также регулятор уже анонсировал вероятное повышение тарифов на электрическую энергию с 1 июня. При этом ранее рассматривали вариант повышения только верхнего тарифа, однако в итоге решили отказаться от дифференциации, введя единый для всех тариф на ток для бытовых потребителей по цене 2,88 гривны за кВт/ч.

Хотя в Минэнерго СМИ заявили, что правительство утвердило повышение тарифов на электричество для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня, однако официального заявления еще не было.

Действующие тарифы установлены на довоенном уровне:

  • 1,44 гривны за кВт/ч — если семья потребляет до 250 кВт/ч в месяц;
  • 1,68 гривны за кВт/ч — при превышении месячного объема потребления в 250 кВт/ч.

Тарифы на природный газ

В "Нафтогазе Украины" рассказали о планах относительно стоимости "голубого топлива" для населения до мая 2024 года. В компании не намерены нарушать мораторий, установленный во время военного положения в стране.

Для бытовых клиентов цена осталась на фиксированном уровне 7,96 грн за кубометр с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно.

В рамках годового предложения газ по старой цене украинским потребителям предложили девять газопоставщиков. Стоимость топлива колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр. В частности, пять поставщиков обеспечат клиентов топливом по цене до 8 гривен, а у четырех стоимость такая: от 8,20 до 9,99 гривны за кубометр.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас