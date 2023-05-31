Цены в платежках вырастут — как изменятся тарифы с июня

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине в начале лета 2023 года власти могут повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод, а также на электрическую энергию. Такая необходимость связана с потребностью в значительных инвестициях для ремонтов энергетической инфраструктуры после российских атак.

О том, как могут увеличиться тарифы, сообщает издание Новини.LIVE.

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Как может измениться тариф на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может рассмотреть вопрос об обновлении тарифов на воду для населения 31 мая. В случае его принятия, водоснабжение и водоотвод будут стоить дороже на около 30%.

Тарифы на электричество

Также регулятор уже анонсировал вероятное повышение тарифов на электрическую энергию с 1 июня. При этом ранее рассматривали вариант повышения только верхнего тарифа, однако в итоге решили отказаться от дифференциации, введя единый для всех тариф на ток для бытовых потребителей по цене 2,88 гривны за кВт/ч.

Хотя в Минэнерго СМИ заявили, что правительство утвердило повышение тарифов на электричество для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня, однако официального заявления еще не было.

Действующие тарифы установлены на довоенном уровне:

1,44 гривны за кВт/ч — если семья потребляет до 250 кВт/ч в месяц;

1,68 гривны за кВт/ч — при превышении месячного объема потребления в 250 кВт/ч.

Тарифы на природный газ

В "Нафтогазе Украины" рассказали о планах относительно стоимости "голубого топлива" для населения до мая 2024 года. В компании не намерены нарушать мораторий, установленный во время военного положения в стране.

Для бытовых клиентов цена осталась на фиксированном уровне 7,96 грн за кубометр с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно.

В рамках годового предложения газ по старой цене украинским потребителям предложили девять газопоставщиков. Стоимость топлива колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр. В частности, пять поставщиков обеспечат клиентов топливом по цене до 8 гривен, а у четырех стоимость такая: от 8,20 до 9,99 гривны за кубометр.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.