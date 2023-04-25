Налог на газировку — нардепы планируют принять законы, которые ударят по производителям

Точка продажи продуктов и напитков. Фото: Freepik

В Украине народные депутаты инициируют введение акцизного налога на сладкие газированные напитки. Политики объясняют важность принятия такого закона, параллельно производители выступают против, ведь это ударит по отрасли.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-службу Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Позиция инициаторов закона

Речь идет о законопроектах № 9032-1 и № 9033-1, которые находятся на рассмотрении в профильном комитете. Первый предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. Ставка налога составит 0,1 евро (4 грн) на литр минеральной и газированной воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ.

Второй законопроект предусматривает направление 50% вырученных средств на программы профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков. Еще 50% — на программу детского питания в школах.

Указана главная цель законопроектов — уменьшить количество украинцев, регулярно употребляющих сладкие газированные напитки. Ведь это уменьшит количество больных диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Как отметил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, введение налога является согласованной позицией команды президента. Также озвучил подсчеты — это даст дополнительно 6 млрд грн. Все средства пойдут на лечение заболеваний и здорового питания детей в школах. Он привел пример положительного опыта введения такого налога в других странах.

"Мы предлагаем установить акцизный сбор в размере 0,1 евро на литр такого напитка. Например, в Бельгии он составляет 0,53 евро, в Польше — 0,19 евро. То есть — это минимальный размер акциза. Это небольшие деньги, если брать за одну бутылку, но колоссальная сумма для бюджета НСЗУ и реформы здорового школьного питания", — объяснил чиновник.

Что говорят производители

По мнению представителей производителей сладких газированных напитков, такое решение поспешно, ведь из-за войны значительно сократились объемы производства. Так, в прошлом году рынок безалкогольных напитков упал на 40%, а продукция и так подорожала на 41%.

Еще считают, что это сохранит коррупционные риски, когда инспектор будет проверять содержание сахара в напитке, а также убеждены, что подобные налоги в других странах не приводят к сокращению количества больных.

Что следует знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще должна рассмотреть Верховная Рада.