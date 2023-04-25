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"Цукровий податок" на газовану воду: виробники не в захваті, а нардепи вже рахують прибутки

25 квітня 2023 13:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податок на газовану воду — нардепи планують ухвалити закони, які вдарять по виробниках
Точка продажу продуктів та напоїв. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні народні депутати ініціюють запровадження акцизного податку на солодкі газовані напої. Політики пояснюють важливість ухвалення такого закону, паралельно з цим виробники виступають проти, адже це вдарить по галузі.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на пресслужбу Верховної Ради України (ВРУ).

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Позиція ініціаторів закону

Йдеться про законопроєкти № 9032-1 і № 9033-1, які перебувають на розгляді у профільному комітеті. Перший передбачає внесення змін у Податковий кодекс. Ставка податку становитиме 0,1 євро (4 грн) на один літр мінеральної та газованої води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин.

Другий законопроєкт передбачає спрямування 50% виручених коштів на програми профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% — на програму дитячого харчування в школах.

Вказана головна мета законопроєктів — зменшити кількість українців, які регулярно вживають солодкі газовані напої. Адже це скоротить число хворих на діабет чи захворювань кишково-шлункового тракту.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, введення податку є узгодженою позицією команди президента. Також озвучив підрахунки — це дасть додатково 6 млрд грн. Всі кошти підуть на лікування захворювань та здорове харчування дітей у школах. Він навів приклад позитивного досвіду впровадження такого податку в інших країнах.

"Ми пропонуємо встановити акцизний збір у розмірі 0,1 євро на літр такого напою. Наприклад, у Бельгії він складає 0,53 євро, у Польщі — 0,19 євро. Тобто, це мінімальний розмір акцизу. Це невеликі гроші, якщо брати за одну пляшку, але колосальна сума для бюджету НСЗУ та реформи здорового шкільного харчування", — пояснив посадовець.

Що кажуть виробники

На думку представників виробників солодких газованих напоїв, таке рішення поспішне, адже через війну значно скоротилися обсяги виробництва. Так, минулого року ринок безалкогольних напоїв впав на 40%, а продукція й без того подорожчала на 41%.

Ще вважають, що це збереже корупційні ризики, коли інспектор перевірятиме вміст цукру в напої, а також переконані, що подібні податки в інших країнах не призводять до скорочення кількості хворих.

Що варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

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