Туристические путешествия — как изменились расходы и предпочтения украинцев

Туристические путешественники осматривают город. Фото: Freepik

В Украине в прошлом году средние расходы на туристические поездки граждан выросли. Показатель увеличился на 100 долларов по сравнению с 2021 годом.

Об этом рассказали в пресс-службе украинского туроператора Join UP.

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По информации оператора, в 2020 году среднюю стоимость тура оценивали в 385 долларов, в 2021 году — 454 долларов, а в 2022 году — 562 долларов, как и в первом квартале этого года.

Примечательно, что украинские туристы на фоне войны стали экономнее. В частности, стали выбирать менее фешенебельное жилье и автобусные туры вместо авиаперелетов. Самые дешевые туры на двух туристов за границу (Турция) стартовали от 310 долларов, а самые дорогие, в экзотические страны, достигали 46 тысяч долларов.

За прошедший год зарубежные туры забронировали около 158 тысяч украинцев.

В компании уточнили, что в 2022-м на поездки влияло немало негативных факторов. Так, кроме экономической ситуации, в стране действует ограничение на выезд для мужчин призывного возраста. Если раньше люди больше ездили семьями за границу, то теперь отдыхают внутри страны.

Сейчас остаются популярными направления Турция, Северная Африка, юг Европы. Сохраняется спрос и на экзотические туры. В среднем продолжительность тура составляет семь ночей, по экзотическим направлениям — до 12-ти.

Что еще стоит знать

Напомним, с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

Также мы писали, что в Румынии более 3,5 млн украинцев, прибывших после 24 февраля прошлого года, временно поселились около 100 тысяч человек. К началу апреля работу в этой стране нашли 6 тысяч граждан, свидетельствуют официальные данные.