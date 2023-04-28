Туристичні подорожі — як змінилися витрати та уподобання українців

Туристичні мандрівники оглядають місто. Фото: Freepik

В Україні минулого року середні витрати на туристичні подорожі громадян зросли. Показник збільшився на 100 доларів порівняно з 2021-м.

Про це розповіли у пресслужбі українського туроператора Join UP.

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Зміни в туристичних подорожах

За інформацією оператора, 2020 року середню вартість туру оцінювали у 385 доларів, у 2021 році — 454 доларів, а у 2022 році — 562 доларів, як і у першому кварталі цього року.

Примітно, що українські туристи на тлі війни стали більш економними. Зокрема, почали обирати менш фешенебельне житло та автобусні тури замість авіаперельотів. Найдешевші тури на двох туристів за кордон (Туреччина) стартували від 310 доларів, а найдорожчі, в екзотичні країни, досягала 46 тисяч доларів.

Упродовж минулого року закордонні тури забронювали близько 158 тисяч українців

У компанії уточнили, що торік на поїздки впливало чимало негативних факторів. Так, окрім економічної ситуації, в країні діє обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку. Так, якщо раніше люди більше їздили родинами за кордон, то тепер відпочивають усередині країни.

Зараз залишаються популярними напрямами Туреччина, Північна Африка, південь Європи. Зберігається попит і на екзотичні тури. У середньому тривалість туру становить сім ночей, за екзотичними напрямами — до 12-ти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.

Також ми писали, що у Румунії з понад 3,5 млн українців, які прибули після 24 лютого минулого року, тимчасово оселилися близько 100 тисяч осіб. На початок квітня роботу у цій країні знайшли 6 тисяч громадян, свідчать офіційні дані.