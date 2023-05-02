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В Чехии украинцы заплатили 380 млн долларов налогов

2 мая 2023 11:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы в Чехии — украинцы заплатили 380 млн долларов налогов
Работники на заводе. Фото: Freepik.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Чехии 91 тысяча украинцев работает легально. 85% из них имеют застрахованные трудовые отношения и добросовестно уплачивают страховые взносы и налоги.

Об этом говорится в статье издания Hospodaske Noviny.

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Как отмечает издание, до войны в Украине только 45% работающих украинцев имели застрахованные трудовые отношения и платили страховые взносы и налоги в чешскую госказну.

По официальным данным Министерства труда, за прошлый год работавшие легально граждане Украины уплатили 376 млн долларов в эквиваленте налогов и сборов. Около половины этой суммы пришлось на обязательные выплаты по медицинскому страхованию.

Украинцам нужно самостоятельно платить страховые взносы, если месячная заработная плата превышает 10 тысяч крон или 465 долларов в перерасчете. При заключении трудового договора, по которому можно работать в среднем не более 20 часов в неделю, страховые взносы уплачивают при заработке более 4 тысяч крон.

В Минтруда указывают на положительные тенденции — с начала 2023 года количество украинцев, заключивших с работодателями долгосрочные контракты на полный рабочий день, выросло. В то же время, около 80% украинцев работают на низкооплачиваемых работах. Главная причина — незнание государственного языка.

Для ускорения интеграции украинцев на рынке труда власти запустили единый образовательный портал, где можно записаться на курсы чешского языка и программы по повышению квалификации. Расходы на обучение взяло на себя государственное бюро по трудоустройству.

С начала апреля запустили электронный реестр работников с визой защиты для учета граждан Украины, имеющих социальную страховку.

По данным чешского Министерства внутренних дел, в стране насчитывается 225,1 тыс. украинцев в возрасте 18-65 лет, имеющих визы защиты. Около двух третей из них — женщины.

Больше о беженцах

Напомним, украинцы, спасающиеся от войны в Швеции, могут устроиться на высокооплачиваемую работу. Однако для этого нужно знать на базовом уровне либо местный государственный, либо английский язык.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

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