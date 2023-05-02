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У Чехії українці заплатили 380 млн доларів податків

2 травня 2023 11:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці у Чехії — українці заплатили 380 млн доларів податків
Працівники на заводі. Фото: Freepik.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Чехії 91 тисяча українців працює легально. 85% з них мають застраховані трудові відносини та сумлінно сплачують страхові внески та податки. —

Про це йдеться у статті видання Hospodaske Noviny.

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Як зауважує видання, до війни в Україні лише 45% працюючих українців мали застраховані трудові відносини та сплачували страхові внески та податки в чеську держказну.

За офіційними даними Міністерства праці, за минулий рік громадяни України, які працювали легально, сплатили 376 млн доларів в еквіваленті податків та зборів. Близько половини цієї суми припала на обов'язкові виплати з медичного страхування.

Українцям потрібно самостійно сплачувати страхові внески, якщо місячна заробітна платня перевищує 10 тисяч крон або 465 доларів у перерахунку. У разі укладання трудового договору, за яким можна працювати у середньому не більше 20 годин на тиждень, страхові внески сплачують при заробітку більше 4 тисяч крон.

У Мінпраці вказують на позитивні тенденції — з початку 2023 року кількість українців, які уклали з роботодавцями довгострокові контракти на повний робочий день, зросла. Водночас близько 80% українців працюють на низькооплачуваних роботах. Головна причина — незнання державної мови.

Для прискорення інтеграції українців на ринку праці, влада запустила єдиний освітній портал, де можна записатися на курси чеської мови та програми з підвищення кваліфікації. Витрати за навчання взяло на себе державне бюро з працевлаштування.

Із початку квітня запустили електронний реєстр працівників із візою захисту для обліку громадян України, які мають соціальну страховку.

За даними чеського Міністерства внутрішніх справ, в країні налічується 225,1 тис. українців віком 18-65 років, які мають візи захисту. Близько двох третин з них — жінки.

Більше про біженців

Нагадаємо, українці, які рятуються від війни у Швеції, мають змогу влаштуватися на високооплачувану роботу. Проте для цього потрібно знати на базовому рівні або тамтешню державну, або англійську мову.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

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