Отопительный сезон – в некоторых городах Украины начали выключать отопление

Соответствующее решение принял Кременчугский горсовет

В Украине некоторые города завершают сверхсложный отопительный сезон 2022-2023. Соответствующее решение принял Кременчугский городской совет.

Об этом сообщила пресс-служба Кременчугского горсовета.

Детали решения

Как отмечается, отопление выключат в учебных заведениях Кременчугской громады.

Согласно проекту решения, поддержанного исполкомом горсовета, в субботу, 18 марта прекратят подавать тепло в помещение школ и детских садов громады.

Только в двух заведениях отопление не будет выключаться. Речь идет о Кременчугской гимназии № 21 и "Инклюзивно-ресурсном центре №1".

В Кременчуге отопительный сезон жилых домов стартовал по графику — 25 октября 2022 года. Органы местного самоуправления имеют право принимать решение о начале и прекращении отопительного сезона, учитывая погоду. Отопление следует выключать, если среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов в течение трех дней.

Что рекомендует власть

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус выступил с предложением завершить отопительный сезон 2022/2023 в некоторых городах на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Как пояснил чиновник, это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.

По его словам, нужно учитывать повышение температуры и постепенно завершать отопительный сезон, где это возможно.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", — подчеркнул нардеп.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" ранее заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц, то есть отопление в домах выключат в начале апреля.

Также мы писали, что, по информации Нацкомиссии по тарифам, повышение тарифов возможно после завершения отопительного периода. Речь идет, в частности, об электроэнергии и воде.