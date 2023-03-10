ДТЭК объяснил, почему важно выключать электричество во время обстрелов

Утверждают, что это минимизирует последствия ударов

В энергоснабжающей компании Yasno (группа ДТЭК) объяснили, почему вынуждены заранее выключать свет во время ракетных обстрелов. Утверждают, что это минимизирует последствия ударов.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Превентивные мероприятия

Как рассказал гендиректор Yasno, во время последних российских обстрелов в украинской энергосистеме зафиксировали перепады напряжения. Во избежание этого и прибегают к превентивным отключениям электроэнергии.

Он отметил, что работает подобный принцип как с потреблением электричества — потребляется столько, сколько производится.

"Представим сеть водопроводных труб: к одной большой через насос подсоединено много маленьких, более тонких. Насос держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает в маленькие трубочки. Если этот насос разбить, скорее всего, тонкие трубочки разорвутся от сильного давления в момент взрыва. С электросетями ситуация похожа", — отметил гендиректор.

Так, при попадании ракеты в трансформатор есть угроза того, что либо сеть, либо сам объект генерации получат повреждение от повышения напряжения. В таком случае последствия придется ликвидировать дольше.

"Ремонтировать их придется долго, значительно дольше, чем какое-то одно звено системы, если в него попадут, когда все будет отключено. Именно поэтому нас заранее отключают во время атак… Лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта", — добавил Сергей Коваленко.

Ущерб от обстрелов

Напомним, ранее в ДТЭК оценили сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 миллиарда долларов.

По оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.

Также мы писали, что на послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет. Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.