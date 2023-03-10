ДТЭК объяснил, почему важно выключать электричество во время обстрелов

В ДТЭК рассказали, почему важно выключать электричество во время обстрелов
В энергоснабжающей компании Yasno (группа ДТЭК) объяснили, почему вынуждены заранее выключать свет во время ракетных обстрелов. Утверждают, что это минимизирует последствия ударов.
Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
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Превентивные мероприятия
Как рассказал гендиректор Yasno, во время последних российских обстрелов в украинской энергосистеме зафиксировали перепады напряжения. Во избежание этого и прибегают к превентивным отключениям электроэнергии.
Он отметил, что работает подобный принцип как с потреблением электричества — потребляется столько, сколько производится.
"Представим сеть водопроводных труб: к одной большой через насос подсоединено много маленьких, более тонких. Насос держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает в маленькие трубочки. Если этот насос разбить, скорее всего, тонкие трубочки разорвутся от сильного давления в момент взрыва. С электросетями ситуация похожа", — отметил гендиректор.
Так, при попадании ракеты в трансформатор есть угроза того, что либо сеть, либо сам объект генерации получат повреждение от повышения напряжения. В таком случае последствия придется ликвидировать дольше.
"Ремонтировать их придется долго, значительно дольше, чем какое-то одно звено системы, если в него попадут, когда все будет отключено. Именно поэтому нас заранее отключают во время атак… Лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта", — добавил Сергей Коваленко.
Ущерб от обстрелов
Напомним, ранее в ДТЭК оценили сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 миллиарда долларов.
По оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.
Также мы писали, что на послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет. Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.